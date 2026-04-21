GF Vip, Lucia Ilardo e Raul Dumitras si baciano: “Con lui farei un figlio”

Nella notte di sabato nella Casa del Grande Fratello Vip sono scoppiate nuove dinamiche sentimentali che potrebbero cambiare gli equilibri del reality. Tra baci “per gioco” e confessioni sempre più esplicite, il pubblico assiste alla nascita di legami inattesi e a un possibile triangolo amoroso.

Baci nella notte: da gioco a qualcosa di più

Tutto è iniziato con alcuni baci scherzosi tra i concorrenti, tra cui quello sorprendente tra Antonella Elia e Paola Caruso. Ma a catturare davvero l’attenzione è stato il momento tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras.

Quello che sembrava un gesto leggero si è trasformato in qualcosa di più intenso: i due si sono scambiati un secondo bacio, lontano da occhi indiscreti, nel confessionale. A rendere il momento ancora più significativo è stato il commento di Raul: “Piacevole, molto gradito”.

Lucia e Raul: nasce un sentimento?

Negli ultimi giorni, il rapporto tra Lucia e Raul si è fatto sempre più stretto. Lui non ha mai nascosto il suo interesse, mentre lei inizialmente aveva mantenuto le distanze, giustificandosi con una lieve differenza d’età. Ora però qualcosa sembra essere cambiato.

Solo pochi giorni prima del bacio, Lucia aveva dichiarato: “Con una persona come lui farei un figlio. È affidabile, premuroso, mi piace tanto”.

Parole forti, che non sono passate inosservate a Raul, il quale ha notato un avvicinamento sempre più evidente: “Si avvicina spesso, si mette nel letto vicino a me. Dice che le porto tranquillità”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

raul dumitras

Il triangolo con Renato complica tutto

Nonostante la crescente intesa con Raul, Lucia non ha ancora chiuso con il passato recente. Nelle ultime notti, infatti, è tornata nel letto di Renato Biancardi, confessando di provare ancora una forte attrazione fisica nei suoi confronti.

Questa situazione apre le porte a un possibile triangolo amoroso, destinato a diventare protagonista delle prossime puntate.

Confessioni e dubbi: cuore o attrazione?

A spingere Lucia a riflettere è stata anche una conversazione con Alessandra Mussolini, convinta che Raul sia profondamente coinvolto: “Lui è innamorato di te, si vede chiaramente. Quel bacio non era un gioco”.

Lucia, dal canto suo, ha ammesso di essere combattuta: “Con Renato c’è più attrazione fisica, ma Raul tocca corde emotive profonde. Con lui sto bene, mi sento tranquilla”.