Canale 5, cambio di palinsesto martedì 21 aprile: stop a La Ruota della Fortuna e al Grande Fratello Vip

Cambio di programmazione in prima serata su Canale 5 nella giornata di martedì 21 aprile 2026. Due dei programmi di punta della rete, Grande Fratello Vip e La Ruota della Fortuna, non andranno in onda per lasciare spazio a un evento calcistico di grande richiamo.

La decisione è legata alla trasmissione della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, che occuperà l’intera fascia serale.

Coppa Italia protagonista: Inter–Como in prima serata

Il match Inter–Como, valido per la semifinale di Coppa Italia, sarà trasmesso a partire dalle 20:30 su Canale 5. L’evento sportivo avrà la precedenza assoluta nel palinsesto, costringendo Mediaset a rivedere la programmazione della rete ammiraglia.

Una scelta dettata anche dall’importanza dell’incontro, capace di attirare un ampio pubblico televisivo.

Grande Fratello Vip rinviato: quando va in onda

Il reality show Grande Fratello Vip, condotto da Ilary Blasi, non andrà in onda nella consueta collocazione serale.

L’undicesima puntata della stagione è stata rinviata di 24 ore e sarà trasmessa mercoledì 22 aprile 2026. Il cambio di programmazione è direttamente collegato alla partita di Coppa Italia.

Non è la prima volta che il reality subisce variazioni: già in passato il programma aveva dovuto adattarsi alla presenza di eventi sportivi, tra cui partite della Nazionale e altri appuntamenti calcistici di rilievo.

Possibili nuovi cambi nel palinsesto del GF Vip

Secondo quanto emerge dalla riorganizzazione del palinsesto, Mediaset starebbe valutando anche una riduzione del doppio appuntamento settimanale del reality.

Dalla settimana successiva, il venerdì potrebbe essere occupato dalla soap Forbidden Fruit, lasciando al Grande Fratello Vip una sola puntata settimanale. La nuova collocazione definitiva non è ancora stata ufficializzata, ma tra le ipotesi c’è proprio il mercoledì.

Stop anche per La Ruota della Fortuna

Salta per una sera anche La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui.

Il programma, stabile nell’access prime time di Canale 5 dallo scorso luglio, si fermerà eccezionalmente a causa della lunga copertura della semifinale di Coppa Italia.

La partita, in onda nella fascia pre-serale e serale, rende infatti impossibile la normale messa in onda del quiz.

Non è la prima sospensione per il quiz di Gerry Scotti

Si tratta di una pausa già verificatasi in passato: anche in occasione della gara d’andata del 3 marzo, il programma aveva subito uno slittamento per lasciare spazio al calcio.

La trasmissione tornerà regolarmente in onda da mercoledì 22 aprile 2026, quando la programmazione sarà ripristinata.

Il ritorno alla normalità dopo la Coppa Italia

La seconda semifinale, Atalanta–Lazio, sarà invece trasmessa su Italia 1, permettendo a Canale 5 di tornare alla sua consueta offerta televisiva nella giornata successiva.

Il palinsesto, quindi, subirà solo una sospensione temporanea, interamente legata agli impegni sportivi della Coppa Italia.