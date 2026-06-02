Giulia Salemi si racconta: gossip, carriera e il sogno di condurre il Grande Fratello

Giulia Salemi è stata tra gli ospiti più attesi del Festival della Tv di Dogliani, dove ha avuto modo di raccontarsi a tutto tondo: dai progetti professionali al suo podcast, passando per il rapporto con il gossip e le ambizioni future in televisione.

Il rapporto con il gossip su Pierpaolo Pretelli e la vita privata

Parlando della sua esposizione mediatica, Giulia Salemi ha affrontato anche il tema delle ricerche online legate alla sua vita privata e alla relazione con Pierpaolo Pretelli.

“Chi come me nasce da un reality è abituato a stare sotto i riflettori anche per questi motivi. Devo accettarlo, non posso dire che mi dia fastidio. La vivo serenamente e ho imparato a farmi scivolare le cose addosso”, ha spiegato.

La conduttrice e influencer ha poi sottolineato come, insieme al compagno, abbia scelto di condividere meno dettagli della propria quotidianità: “Abbiamo deciso entrambi di condividere meno e dare meno spiegazioni”.

La lotta all’etichetta di “trash”

Uno dei passaggi più significativi dell’intervista riguarda il percorso professionale e l’immagine costruita negli anni.

“La grande fatica è togliersi l’appellativo di trash”, ha ammesso Giulia Salemi, che non rinnega le sue origini televisive: “Sono molto grata di aver fatto due edizioni del Grande Fratello Vip, mi ha permesso di farmi conoscere”.

L’obiettivo, oggi, è dimostrare una crescita professionale e personale: “Bisogna faticare il triplo per essere presi sul serio”.

Il podcast come svolta professionale

Tra i progetti più importanti c’è il suo podcast, nato proprio per mostrare un lato diverso di sé.

“Questo è il motivo per cui ho aperto un podcast: devo dimostrare di non essere ‘bella e scema’”, ha raccontato Giulia Salemi, spiegando la scelta di ospiti molto diversi tra loro come Paolo Trincia, Salvo Sottile e Mia Ceran.

Il format punta su conversazioni intime e preparate con cura: “Non mi trovo un copioncino fatto, studio l’ospite e costruiamo insieme la scaletta”.

Un approccio che, a suo dire, sta già dando risultati: “Sapere che a Mia Ceran sono piaciuta mi ha fatto capire di essere sulla strada giusta”.

Il sogno: condurre il Grande Fratello e altri programmi cult

Guardando al futuro, Giulia Salemi non nasconde le sue ambizioni televisive.

“Se mi chiamassero a condurre il Grande Fratello andrei di corsa, così come Pechino Express e Le Iene”, ha dichiarato.

Tra i desideri c’è anche quello di partecipare nuovamente come inviata a Pechino Express, oltre al sogno di un late show in stile americano: “Manca un late show all’americana come quello di Cattelan”.

Il giudizio sulle conduttrici della TV italiana

Nel corso dell’intervista, Giulia Salemi ha anche commentato alcune delle principali conduttrici della televisione italiana.

Antonella Clerici : “Amo la sua umanità, è una donna amica delle donne”

: “Amo la sua umanità, è una donna amica delle donne” Daria Bignardi : “Una donna colta e un’istituzione”

: “Una donna colta e un’istituzione” Silvia Toffanin : “Apprezzo la sensibilità e la capacità di mettere a proprio agio gli ospiti”

: “Apprezzo la sensibilità e la capacità di mettere a proprio agio gli ospiti” Barbara d’Urso : “La sua è la tv pop per eccellenza, creatrice di dinamiche”

: “La sua è la tv pop per eccellenza, creatrice di dinamiche” Milly Carlucci: “Metterei la firma per avere la sua carriera, è sempre perfetta”

Infine, un riferimento a Ballando con le Stelle, programma che dice di amare ma al quale non può partecipare per la sua storia televisiva legata ai reality.