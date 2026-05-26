Alessandra Mussolini si racconta dopo il GF Vip: confessioni, parere sui coinquilini e la rivelazione sul cachet

La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip 8 è arrivata con il 55,95% delle preferenze, un risultato che l’ex eurodeputata dice di non aver mai dato per scontato. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato un’esperienza vissuta quasi come un percorso personale più che come una gara televisiva.

“Non mi aspettavo neanche di arrivare in finale”, ha spiegato. “Ho cercato di essere me stessa e basta”.

Tra le difficoltà della vita nella Casa, sorprendentemente, non ci sono state le telecamere o la pressione del gioco, ma la quotidianità più concreta: “La cosa che mi spaventava di più era dover condividere un solo bagno con tante persone”. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

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“Sono un po’ folle, il pubblico ha visto una versione inedita di me”

Uno degli elementi che, secondo Mussolini, ha colpito maggiormente il pubblico è stata la possibilità di mostrare un lato diverso da quello noto all’esterno.

“Forse perché sono un po’ folle e ho mostrato un lato di me che non era mai emerso prima”, ha raccontato.

Ripensando alla sua immagine pubblica, ha ammesso anche un cambiamento nel tempo: “Sì, una volta ero troppo rigida, mamma mia! Bisogna imparare a essere elastici nella vita perché solo gli stupidi non cambiano idea”.

Un atteggiamento che, dentro la Casa, si è tradotto anche in maggiore spontaneità: “Sì, mi diverte ‘sbracare’, ma pochi lo sanno. Anche in famiglia, dove raramente mi lasciavo davvero andare”.

E un elemento del reality che, a quanto dice, le è rimasto particolarmente impresso è il confessionale: “Sa cosa mi mancherà tanto? I confessionali. Tutti dovrebbero avere un confessionale in casa! Ti permette di fare il punto sulle cose, è come una seduta di psicanalisi”.

Coinquilini del GF Vip 8: giudizi diretti e senza filtri

Nel corso dell’intervista, Alessandra Mussolini ha commentato anche i suoi compagni di avventura, senza risparmiare giudizi molto netti.

Su Antonella Elia, sua rivale anche in finale, ha detto: “È catatonica, ma sa essere sorprendente”.

Più critiche le parole su Adriana Volpe e Raimondo Todaro: la prima “moscetta e troppo perfettina”, il secondo “troppo rigido”, anche se ha precisato: “Gli voglio un gran bene”.

Non sono mancati toni più affettuosi per alcuni concorrenti, come Lucia Ilardo e Raul Dumitras, per i quali ha usato parole molto nette: “Guai a chi me li tocca!”..

Su Francesca Manzini, invece, ha mantenuto un tono più leggero e ironico: “Lei era l’artista e voleva sempre mettersi al centro. Che tipa Francesca, mi sta tanto simpatica”.

Ilary Blasi, Cesara Buonamici e il sostegno di Selvaggia Lucarelli

Parole positive anche per la conduzione e il ruolo delle opinioniste. Ilary Blasi è stata descritta come una conduttrice capace di improvvisare quando necessario: “L’ho trovata molto brava, sa gestire anche l’imprevisto”.

Su Cesara Buonamici, invece, il giudizio è stato di simpatia e rispetto, pur nella dialettica del programma: “È molto simpatica, anche se non le ha mandate a dire”.

Uno degli aspetti più inattesi per la stessa Mussolini è stato il sostegno ricevuto da Selvaggia Lucarelli, che ha seguito il suo percorso con attenzione: “È una donna intelligente e ha capito che io, a differenza di altri, non ero interessata a fingere”.

Montepremi e beneficenza: “Voglio fare la scelta giusta”

Una parte della vincita sarà destinata alla beneficenza, ma la decisione sull’ente a cui devolvere il contributo non è ancora stata presa.

“Ci stiamo ragionando con la produzione”, ha spiegato Alessandra Mussolini, aggiungendo: “Io al GF Vip tengo molto e voglio prendere la decisione giusta”.

Il cachet e le indiscrezioni: “Fa parte del gioco”

Infine, spazio anche alle voci circolate sul suo compenso per la partecipazione al reality, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe passato da 350 mila a 550 mila euro.

La diretta interessata ha commentato senza polemiche: “Fa parte del gioco, capisco che si tratta di qualcosa che suscita curiosità”.