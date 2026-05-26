Antonella Elia snobba la festa di Alessandra Mussolini: “Solo una chiamata del segretario”. Giallo sull'invito

Il Grande Fratello Vip 8 è terminato, ma le dinamiche tra gli ex concorrenti continuano a far discutere. Questa volta al centro del gossip ci sono Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di un nuovo retroscena emerso durante una diretta Instagram insieme ad Adriana Volpe.

La vincitrice del reality avrebbe organizzato una festa reunion del cast prevista per venerdì 5 giugno, ma secondo alcune indiscrezioni non tutti gli ex gieffini sarebbero stati invitati ufficialmente. E proprio Antonella Elia ha acceso il caso raccontando la sua versione dei fatti.

Antonella Elia: “Mai ricevuto un invito ufficiale”

Durante la live social con Adriana Volpe, la showgirl ha rivelato di non aver ricevuto un vero invito alla festa organizzata da Alessandra Mussolini. Argomenti grande fratello

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Secondo il racconto dell’Elia, il giorno successivo alla finale del GF Vip 8 sarebbe stata contattata telefonicamente dal segretario dell’agente della Mussolini, che le avrebbe comunicato data e luogo dell’evento. Tuttavia, dopo quella chiamata, non sarebbe arrivato alcun messaggio ufficiale.

“Mi ha chiamato il segretario dicendo che mi stavano cercando per invitarmi. Io ho risposto: ‘Va bene, mandatemi l’invito’. Ma l’invito non è mai arrivato”.

La concorrente ha poi ironizzato sul possibile motivo dietro questa scelta, facendo riferimento al soprannome “gallina” utilizzato in alcune interviste per parlare della Mussolini.

“Forse si è risentita perché la chiamo gallina? Lei ha risposto che usa le piume, quindi siamo perfettamente allineate”.

La stoccata alla vincitrice del GF Vip 8

Nel corso della diretta, Antonella Elia ha anche chiarito che, invito o meno, probabilmente non avrebbe partecipato alla festa.

“Io non vengo a festeggiare la vincitrice, io la contesto”.

Antonella Elia e Adriana Volpe: amicizia ritrovata dopo il GF Vip

Oltre al caso legato alla festa, la diretta Instagram è stata anche l’occasione per parlare del rapporto speciale nato tra Antonella Elia e Adriana Volpe durante l’esperienza nella Casa.

L’Elia ha speso parole molto intense per l’amica, raccontando di aver scoperto un modo nuovo di vivere l’amicizia: “Grazie a te ho scoperto un tipo diverso di amicizia, più fisica. Le coccole, stare abbracciata con una mia amica… è bellissimo”.

E ancora: “Non mi sarei mai aspettata di tornare tua amica. All’inizio è stato tutto molto burrascoso, ma quando parli mi incanti come una sirena”.