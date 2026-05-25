Raimondo Todaro sul GF Vip: “Io stratega? Assurdo”. Il giudizio su Alessandra Mussolini e il legame con Francesca Manzini

Raimondo Todaro, da pochi giorni fuori dal Grande Fratello Vip, ha raccontato la sua esperienza in un’intervista a SuperGuidaTv, ripercorrendo motivazioni, emozioni e momenti salienti vissuti nella Casa più spiata d’Italia.

“Mi sono sentito corteggiato, è stato un salto nel buio”

Parlando dell’inizio del percorso, Raimondo Todaro ha spiegato: “Mi ha spinto a partecipare in primis il fatto di essermi sentito molto corteggiato e desiderato. Inoltre rappresentava una sfida completamente diversa da quello che avevo fatto in passato. Mi piaceva l’idea di buttarmi in un’esperienza nuova, era un po’ un salto nel buio e quindi mi sono detto: ‘Perché no, proviamo’”.

E ha aggiunto sulle sue paure iniziali: “Avevo paura di durare due giorni, proprio non sapevo a cosa andassi incontro e se fossi adatto ad un format del genere. Per me è stata una bella scoperta arrivare fino in fondo al sessantatreesimo giorno, è stata già una vittoria enorme. Non avevo aspettative, quindi il terzo posto va benissimo. Ero già felice di essere riuscito ad arrivare alla fine”. Argomenti grande fratello

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“Meritata la vittoria di Alessandra Mussolini”

Commentando l’esito del reality, Todaro ha dichiarato: “Penso che la vittoria di Alessandra sia stata meritata. Ha capito cosa potesse piacere al pubblico a casa: ha fatto show e ha capito qual era la chiave giusta”.

“Non ero uno stratega, facevo ciò che mi passava per la testa”

Sulle accuse di essere stato il concorrente più stratega, ha replicato con decisione: “Se ha detto che sono stato il più stratega allora non ha capito niente! Perché semplicemente facevo quello che mi passava per la testa, senza fare nessun tipo di strategia”.

E ha spiegato le sue nomination: “Durante le prime settimane non mi sono trovato bene con Paola, anche perché aveva fatto delle allusioni brutte sul mio conto, e ho sempre nominato Paola. Poi ho nominato Alessandra per un lungo periodo, finché non è diventata finalista, poi Lucia, perché comunque, anche a detta sua, era la persona con cui avevo meno rapporto. Tant’è che anche lei nominava me, quindi questa strategia sinceramente non l’ho capita”.

Il rapporto con gli altri concorrenti

Parlando delle dinamiche nella Casa, Todaro ha sottolineato: “Mi sono trovato bene con tutti, con Francesca, quindi non lo so”.

E sul legame con Francesca: “Il nostro è un rapporto di amicizia, ci siamo trovati, passavamo tanto tempo, soprattutto la sera, perché noi eravamo quelli che andavamo a dormire più tardi, e quindi facevamo molte conversazioni sulle nostre vite, ci confrontavamo. Una normale amicizia che avevo peraltro anche con Nicolò, con cui sono molto legato, con Renato, con Raul. Ho trovato persone belle”.

“Selvaggia mi ha fatto piacere”

Sul giudizio delle opinioniste, ha detto: “Selvaggia mi ha fatto molto piacere, perché quando è finita poi la puntata in finale ha detto che secondo lei pensava che vincessi. Mi ha fatto i complimenti, quindi mi è fatto molto piacere”.

Il momento più difficile e quello più bello

Todaro ha raccontato anche le emozioni più forti: “Il momento più difficile? Sicuramente i primi giorni nel monolocale perché stavo malissimo, soffrivo di claustrofobia, e anche gli ultimi giorni ero arrivato: non avevo più benzina, ero stanco, non ce la facevo più”.

Sul ricordo più bello: “I momenti più belli ne direi un milione, ma se ne devo dirne uno è la presa che abbiamo fatto quando abbiamo tirato su Marco in una coreografia di tutti noi maschietti, dei Take That. Quello secondo me è stata una cosa iconica”.

Il rapporto con Francesca Tocca

Parlando dell’ex compagna, ha dichiarato: “Sono andato a salutarla subito quando sono uscito dal programma, ci siamo abbracciati, anche perché sapevo che lei aveva l’Eurovision, me l’aveva detto che era a maggio ma non conoscevo bene le date”,

E ha aggiunto: “È una persona per me speciale, mi è mancata anche lei, perciò ci siamo abbracciati, mi ha raccontato come è andata in Austria. Mi ha raccontato cose che ha visto di me, abbiamo condiviso un pochettino questo momento di allontanamento”.

“Amici è il mio habitat naturale”

Infine, sul futuro televisivo e un possibile ritorno ad Amici, Todaro ha concluso: “Quello è il mio habitat naturale. Sicuramente lo farei sempre, lo faccio tutti i giorni nella mia vita privata, è il mio pane quotidiano, quindi certamente è il ruolo che mi rispecchia di più. Se mi piacerebbe ritornare? Sì, sì, perché no, assolutamente”.