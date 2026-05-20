GF Vip, Alessandra Mussolini “svuota” la Casa: il maxi bottino tra pentole e soprammobili

Nel penultimo giorno di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, i concorrenti si sono ritrovati a fare ciò che segna inevitabilmente la fine del percorso: preparare le valigie e lasciare gli ambienti che li hanno ospitati per settimane.

Come spesso accade nel reality di Canale 5, anche questa edizione non ha fatto eccezione a una “tradizione non scritta”: portare via qualche oggetto simbolico dalla Casa come ricordo dell’esperienza.

GF Vip: il “bottino” di Alessandra Mussolini nella Casa

Tra i protagonisti di questo curioso momento finale c’è stata Alessandra Mussolini, che – tra ironia e leggerezza – avrebbe mostrato all’amica Lucia Ilardo una valigia particolarmente “ricca” di oggetti provenienti dalla Casa. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Secondo quanto riportato da Biccy, tra i vari articoli sarebbero finiti nel bagaglio:

pentole e padelle

mestoli e utensili da cucina

piccoli soprammobili

un contapassi

altri oggetti d’uso quotidiano

Il “cactus scomparso” e l’attenzione del Grande Fratello

Tra gli oggetti citati anche un elemento decisamente insolito: un cactus decorativo, la cui sparizione non sarebbe passata inosservata agli autori del programma.

Il Grande Fratello, infatti, si sarebbe accorto della mancanza di alcuni oggetti e avrebbe chiesto chiarimenti ai concorrenti, invitando a stilare un elenco dettagliato di quanto preso dalla Casa durante le fasi di chiusura del gioco.

Il confronto in confessionale al GF Vip

Nel corso del confessionale, Alessandra Mussolini avrebbe confermato di aver portato con sé diversi oggetti, spiegando con tono ironico e personale il valore affettivo di alcuni di essi.

Tra le motivazioni, anche un legame emotivo con la quotidianità vissuta nel reality: alcuni oggetti sarebbero diventati, per la concorrente, veri e propri simboli dell’esperienza all’interno della Casa.

Le parole riportate evidenziano un approccio più sentimentale che materiale, legato al desiderio di conservare un ricordo concreto del percorso televisivo.

GF Vip: tra tradizione, ricordi e “souvenir” della Casa

Il gesto di portare via piccoli oggetti dalla Casa del Grande Fratello Vip non è una novità nel panorama del reality: nel corso delle edizioni, diversi concorrenti hanno ammesso di aver conservato souvenir dell’esperienza.