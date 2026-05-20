GF Vip, tutte le reazioni dei concorrenti dopo la vittoria di Alessandra Mussolini

La fine del Grande Fratello Vip ha scatenato, come da tradizione, una serie di reazioni tra gli ex concorrenti del reality. Subito dopo la conclusione dell’ultima puntata, diversi gieffini hanno commentato la scelta del pubblico, esprimendo opinioni differenti sulla vittoria e sulle protagoniste più amate di questa edizione.

Tra chi avrebbe preferito un esito diverso e chi invece si è detto pienamente soddisfatto, emerge un quadro variegato fatto di emozioni, diplomazia e dichiarazioni molto nette.

Adriana Volpe e il legame con Antonella Elia

Tra le voci più discusse c’è quella di Adriana Volpe, che ha definito questa edizione “pazzesca”, sottolineando come le due finaliste siano state le vere protagoniste dell’anno. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

La conduttrice ha dichiarato: “Il mio cuore però è più legato ad Antonella, ma la corona è andata ad Alessandra”.

Blu Barbara Prezia: preferenza per Antonella

Anche Blu Barbara Prezia ha espresso una posizione netta, ammettendo che avrebbe preferito un esito diverso: “Loro erano le imperatrici, però io avrei tanto preferito Antonella”.

Il “trio diplomatico”: equilibrio e fair play

Non tutti gli ex gieffini hanno preso una posizione precisa. Alcuni hanno scelto la via dell’equilibrio.

Gionny Scandal si è detto soddisfatto in generale, senza schierarsi: “Sono contento uguale, sono state brave entrambe”.

Stesso approccio per Raimondo Todaro, che ha sottolineato il valore di entrambe le finaliste: “Meritavano entrambe, è stata un’edizione fantastica”.

Più ironico Marco Berry, che ha scherzato ricordando un soprannome discusso durante il programma: “Ha vinto Abelarda Prunotti! Meritavano entrambe”.

Chi sostiene la vittoria di Alessandra

Molti ex concorrenti hanno invece accolto con entusiasmo la vittoria di Alessandra, riconoscendole un ruolo centrale nel programma.

Giovanni Calvario ha definito la vincitrice una protagonista assoluta: “È stata una vera protagonista, divertentissima e meritava assolutamente”.

Nicolò Brigante ha ribadito lo stesso concetto: “Se l’è meritato, questo è stato il suo Grande Fratello”.

Le reazioni più entusiaste

Tra i più contenti per la vittoria anche alcuni legami più stretti con la concorrente. Raul Dumitras ha festeggiato apertamente: “Te lo sei meritato, sei stata la più forte di tutte”.

Lucia Ilardo ha condiviso lo stesso entusiasmo: “È come se avessi vinto io”.

Paola Caruso e Francesca Manzini: sostegno totale ad Alessandra

Molto nette anche le dichiarazioni di Paola Caruso, che ha sottolineato il ruolo centrale della vincitrice: “È stata la colonna portante del GF Vip, se l’è meritato”.

Euforia anche per Francesca Manzini, che ha festeggiato la vittoria con grande entusiasmo: “Vince la mia Mussola! Sono strafelice”.