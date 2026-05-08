GF Vip, chi sarà il primo concorrente candidato all'eliminazione? Il risultato dei sondaggi

Dopo la proclamazione di Alessandra Mussolini come seconda finalista del Grande Fratello Vip, si è aperto un nuovo televoto che potrebbe cambiare gli equilibri nella Casa. Questa volta, però, in palio non c’è l’immunità né un pass diretto per la finale: il pubblico è chiamato a salvare un concorrente dall’eliminazione.

Nel corso della quattordicesima puntata del reality di Canale 5 — che ha registrato il record stagionale di ascolti — sono finiti in nomination Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Francesca Manzini e Marco Berry. Alla chiusura del televoto, il concorrente meno votato diventerà il primo candidato all’eliminazione prevista per martedì 12 maggio.

Sondaggi televoto GF Vip: Adriana Volpe in testa

I risultati dei sondaggi online pubblicati su forum, social network e siti dedicati al reality sembrano delineare un quadro piuttosto chiaro.

La concorrente più votata è Adriana Volpe, che nei vari sondaggi raccoglie percentuali comprese tra il 38% e il 42%. Subito dietro c’è Lucia Ilardo, anche lei forte di un consenso importante, con preferenze che oscillano tra il 35% e il 39%.

Più distaccati invece Francesca Manzini e Marco Berry. La Manzini si attesta tra il 10% e il 14%, mentre Berry rimane fanalino di coda con percentuali inferiori al 9%.

Se questi dati dovessero essere confermati dal televoto ufficiale, sarà proprio Marco Berry il concorrente più vicino all’uscita dalla Casa.

Marco Berry verso l’eliminazione?

Per Marco Berry non sarebbe la prima situazione critica di questa edizione del GF Vip. Nelle scorse settimane il concorrente era già riuscito a salvarsi dopo aver perso un televoto, evitando l’eliminazione che aveva invece colpito Paola Caruso.

Tuttavia, secondo molti telespettatori, il percorso dell’ex inviato de Le Iene sembrerebbe ormai arrivato al capolinea. Negli ultimi giorni Berry ha anche ritrovato un equilibrio con Antonella Elia, dopo i contrasti legati al rapporto molto stretto con Paola Caruso. Argomenti grande fratello

Le nomination della quattordicesima puntata

Subito dopo essere stata eletta seconda finalista, Alessandra Mussolini ha avuto la possibilità di mandare direttamente in nomination un concorrente che si era schierato contro Adriana Volpe durante la sfida per la finale.

La scelta è ricaduta su Marco Berry: “Scelgo lui, un po’ di tensione gli farà bene”.

Successivamente si è svolta la classica tornata di nomination:

Alessandra Mussolini ha nominato Adriana Volpe : “Così esce dall’imboscamento”.

ha nominato : “Così esce dall’imboscamento”. Raimondo Todaro ha votato Lucia Ilardo : “È quella con cui ho legato meno”.

ha votato : “È quella con cui ho legato meno”. Anche Adriana Volpe ha nominato Lucia Ilardo : “Fa da sponda ad Alessandra. Lo faccio per depotenziare Alessandra”.

ha nominato : “Fa da sponda ad Alessandra. Lo faccio per depotenziare Alessandra”. Renato Zero ha votato Francesca Manzini , giudicando alcuni suoi atteggiamenti eccessivi.

ha votato , giudicando alcuni suoi atteggiamenti eccessivi. Raul Cremona ha nominato Lucia Ilardo : “Ho capito che non possiamo andare d’accordo”.

ha nominato : “Ho capito che non possiamo andare d’accordo”. Lucia Ilardo ha ricambiato votando Raul Cremona , definendolo immaturo.

ha ricambiato votando , definendolo immaturo. Francesca Manzini ha scelto Adriana Volpe , accusandola di averla ferita con alcune dichiarazioni.

ha scelto , accusandola di averla ferita con alcune dichiarazioni. Antonella Elia ha votato Francesca Manzini: “Non mi piacciono i suoi atteggiamenti eccessivi”.

Infine, nel segreto del confessionale, Marco Berry ha nominato Lucia Ilardo: “Non parla mai. Ha sempre e solo ragione Alessandra”.

Chi sarà il primo candidato all’eliminazione del GF Vip?

Con il televoto ormai agli sgoccioli, il pubblico del Grande Fratello Vip si prepara a decretare il primo concorrente a rischio eliminazione. I sondaggi premiano nettamente Adriana Volpe, mentre il percorso di Marco Berry appare sempre più in bilico.

L’appuntamento decisivo è fissato per martedì 12 maggio, quando il reality svelerà il nome del concorrente destinato a lasciare la Casa più spiata d’Italia.