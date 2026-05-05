GF Vip, anticipazioni 14esima puntata: chi sarà il secondo finalista? Arriva una decisione difficile

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Clima incandescente nella Casa

Negli ultimi giorni, il clima tra i concorrenti si è fatto sempre più teso. Il duro scontro tra Marco Berry e Francesca Manzini ha lasciato pesanti strascichi, coinvolgendo anche altri Vipponi. Tra questi, Antonella Elia è tornata ad attaccare duramente Alessandra Mussolini, alimentando nuove polemiche.

Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale, si tratta di “giorni di fuoco nella Casa”, dove alleanze e antipatie sono ormai sempre più evidenti e verranno analizzate nel corso della diretta.

La scelta del secondo finalista

Momento cruciale della serata sarà la proclamazione del secondo finalista. Un traguardo importante che porterà però con sé una decisione difficile, destinata a influenzare il percorso degli altri concorrenti.

Il pubblico sarà chiamato a votare chi, tra:

Adriana Volpe

Alessandra Mussolini

Francesca Manzini

Lucia Ilardo

Marco Berry

Raul Dumitras

merita di conquistare un posto nella finale. Argomenti grande fratello

Nomination e colpi di scena

I sei Vip attualmente in nomination attendono con ansia il verdetto del televoto. Tuttavia, durante la diretta scopriranno che l’eliminazione non avverrà come previsto, dando vita a nuovi sviluppi e dinamiche imprevedibili.

Particolare attenzione sarà dedicata al confronto tra Francesca Manzini e Marco Berry, chiamati a chiarire le loro posizioni tra accuse reciproche e incomprensioni.

Alessandra Mussolini pronta alla rivincita

Dopo un momento di crisi e sconforto, Alessandra Mussolini sembra aver ritrovato energia e determinazione. La concorrente ha infatti promesso ai suoi “nemici”, Antonella Elia e Marco Berry, di diventare il loro vero tormento.

La “linea della vita” di Raimondo Todaro

Spazio anche alle emozioni con Raimondo Todaro, che ripercorrerà la sua linea della vita, raccontando i momenti più belli e quelli più difficili del suo percorso personale e professionale. Non mancherà una sorpresa speciale da parte delle persone a lui più care, pronta a scaldargli il cuore.