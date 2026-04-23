Zeudi Di Palma verso l'Isola dei Famosi: chi sono i vip che hanno sostenuto il provino

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si starebbe già rivelando più complicata del previsto ancora prima di partire. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, tra Mediaset e Banijay Italia sarebbe in corso un confronto acceso sulla scelta della conduzione, mentre il cast dei naufraghi non sarebbe ancora stato definito.

Lite sulla conduzione: Belen Rodriguez o Veronica Gentili?

Al centro della contesa ci sarebbe il ruolo della conduttrice. Da un lato, Mediaset, che trasmetterà il reality su Canale 5, spingerebbe per Belen Rodriguez, nome forte e già molto legato al mondo televisivo italiano. Dall’altro, Banijay Italia, società produttrice del programma, preferirebbe confermare Veronica Gentili, considerata una figura più lineare e già testata in contesti televisivi recenti.

Una scelta ancora aperta che, al momento, starebbe rallentando l’intera macchina produttiva del reality.

Cast naufraghi ancora in alto mare

Se la conduzione è in bilico, la situazione del cast non sarebbe migliore. Secondo indiscrezioni, nessun concorrente avrebbe ancora firmato ufficialmente.

Eppure, diversi nomi sarebbero stati contattati o avrebbero sostenuto un provino nelle ultime settimane.

Walter Nudo verso il ritorno?

Tra le ipotesi più clamorose spunta quella di Walter Nudo, storico vincitore della prima edizione del reality e anche del Grande Fratello Vip. Argomenti l'isola dei famosi

Secondo quanto riportato da Davide Maggio, la produzione starebbe valutando seriamente il suo ritorno, nonostante il doppio “passaggio” nei reality principali di Mediaset.

Non sarebbe comunque la prima volta che un ex vincitore torna sull’isola: in passato lo ha fatto anche Lory Del Santo, già protagonista e vincitrice della terza edizione.

Zeudi Di Palma e Marco Morandi tra i provinati

Altri due nomi in circolazione sono quelli di Zeudi Di Palma e Marco Morandi.

Secondo un’indiscrezione riportata da Grazia Sambruna su MowMag, entrambi avrebbero sostenuto colloqui o provini per il programma.

Zeudi Di Palma , ex Miss Italia, e discussa ex concorrente del Grande Fratello, avrebbe attirato l’attenzione della produzione soprattutto dopo la sua partecipazione a Belve e le polemiche social seguite.

, ex Miss Italia, e discussa ex concorrente del Grande Fratello, avrebbe attirato l’attenzione della produzione soprattutto dopo la sua partecipazione a Belve e le polemiche social seguite. Marco Morandi, invece, sarebbe considerato un “nome di peso mediatico”, anche per la sua appartenenza a una nota famiglia d’arte.

Difficoltà nel trovare concorrenti maschi forti

Secondo quanto emerge, gli autori starebbero incontrando maggiori difficoltà nel completare il cast maschile rispetto a quello femminile. Un elemento che, se confermato, potrebbe incidere direttamente sulla costruzione narrativa della nuova edizione.