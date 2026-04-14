L'Isola dei Famosi, tre nomi in lizza per la conduzione: "Ma Belen Rodriguez resta in pole position"

L’universo de L’Isola dei Famosi si prepara a una nuova fase. Secondo le prime indiscrezioni, il reality di sopravvivenza Mediaset sarebbe pronto a tornare con un’edizione profondamente rinnovata, sia sul piano produttivo che su quello narrativo.

Tra le novità più rilevanti spicca il possibile trasferimento delle registrazioni alle Filippine, che prenderebbero il posto dell’Honduras, storica location del programma. Una scelta che segnerebbe un cambio di rotta importante per il format.

Nuovo format: edizione registrata e niente diretta

Il cambiamento più significativo riguarda la struttura del programma. L’intera edizione verrebbe infatti registrata in un unico blocco di circa un mese, con cast e produzione presenti sul posto per tutta la durata delle riprese.

Una modalità che eliminerebbe la diretta e lo studio televisivo, avvicinando il reality a una costruzione più “cinematografica” e narrativa. L’obiettivo sarebbe quello di rendere la storia più fluida e montata, con dinamiche più simili a produzioni internazionali.

Tuttavia, resta aperta una questione cruciale: come reagirà il pubblico? L’esperimento ricorda infatti altri format recenti che non hanno ottenuto grande successo in Italia, come il caso de La Talpa.

La conduzione: Belen Rodriguez in pole position

Sul fronte conduzione, Giuseppe Candela, nella sua rubrica su Dagospia, parla di una rosa ristretta di nomi. Argomenti l'isola dei famosi

In cima alla lista ci sarebbe Belen Rodriguez, già legata al programma da una lunga storia personale e familiare. La showgirl argentina ha infatti avuto un rapporto diretto con il reality nel corso degli anni, tra partecipazioni e legami con ex concorrenti.

Accanto a lei si fanno anche i nomi di Veronica Gentili, attualmente impegnata con altri progetti televisivi e ancora in attesa di conferme su eventuali rinnovi, e Alessia Marcuzzi, storica volto Mediaset, che nei prossimi mesi sarà però occupata con le registrazioni di altri format.

La posizione di Belen sarebbe al momento la più forte, anche per il suo legame consolidato con il mondo del programma.

Un legame storico con il reality

Il nome di Belen Rodriguez non è nuovo nell’universo de L’Isola dei Famosi. Nel corso degli anni, infatti, il suo entourage familiare è stato più volte coinvolto:

nel 2008 ha partecipato come concorrente

nel 2015 è stata coinvolta la sorella Cecilia Rodriguez

nel 2019 ha partecipato il fratello Jeremias Rodriguez

nel 2022 anche il padre Gustavo Rodriguez è stato tra i naufraghi

Un intreccio familiare che rende il nome di Belen particolarmente simbolico per il rilancio del programma.