A cura della Redazione

Gli appassionati de L’Isola Dei Famosi devono prepararsi a un vero e proprio cambiamento epocale. Dopo mesi di incertezza, il noto reality di sopravvivenza potrebbe trasformarsi completamente nella sua prossima edizione.

Il futuro del reality: niente diretta, niente studio

Nei mesi scorsi, Pier Silvio Berlusconi, durante l’appuntamento con la stampa prima delle vacanze natalizie, aveva chiarito che il futuro del reality era ancora da definire. In primavera, infatti, L’Isola Dei Famosi non sarà trasmessa, principalmente a causa dei ritardi nella decisione sul Grande Fratello Vip e della necessità di rinnovare la formula. L’ipotesi è che torni in autunno o, in caso di spostamento del Grande Fratello, la primavera successiva.

Ora, grazie alle anticipazioni di Davide Maggio, arrivano novità sorprendenti. Mediaset ha deciso che la prossima edizione sarà registrata e trasmessa in differita, con una valutazione dei contenuti prima della messa in onda.

Ma non finisce qui: la produzione ha annunciato che non ci sarà più lo studio televisivo, e la conduzione avverrà direttamente in loco, trasformando il reality in una formula simile a Pechino Express.

Nuova location: dalle Honduras alle Filippine

Dopo anni in Honduras, la produzione ha deciso di cambiare location per evitare le continue proteste delle comunità locali. A Cayos Cochinos, infatti, i divieti di navigazione e pesca avevano creato tensioni, limitando l’accesso e le risorse per gli abitanti.

La nuova destinazione scelta è le Filippine, dove si terranno le registrazioni previste tra maggio e luglio 2026, per un totale di circa quaranta giorni. La messa in onda potrebbe avvenire a settembre 2026 o gennaio 2027.

Conduzione e format: novità in vista

Nonostante il possibile rinnovo della conduzione con Veronica Gentili, la decisione di registrare il programma e spostarlo in una nuova location segna una rivoluzione del format. L’obiettivo sembra essere quello di prendere spunto da Pechino Express, rendendo il programma più dinamico e meno dipendente dalle dirette televisive.

La scelta arriva anche dopo un periodo di ascolti in calo, non più in linea con i numeri storici del reality.

Cosa aspettarsi dalla prossima edizione

Gli spettatori possono quindi prepararsi a una formula più avventurosa, con sfide in esterna, senza studio e con la conduzione sul posto. La registrazione anticipata permetterà alla produzione di selezionare i momenti migliori, garantendo un ritmo più serrato e contenuti più accattivanti.