Prende forma il cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 17 marzo, con Ilary Blasi alla conduzione. Accanto a lei, in studio, nel ruolo di opinioniste ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Lucia Ilardo, da Temptation Island al Grande Fratello Vip

Stando a quanto rivelato nelle ultime ore dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano, a varcare la soglia della porta rossa sarà anche Lucia Ilardo, volto della passata edizione di Temptation Island. La giovane si è presentata nel villaggio dei sentimenti con l’allora fidanzato Rosario Guglielmi per vedere se la loro storia fosse pronta a evolversi e coronare con una convivenza. Nel corso del ‘viaggio nei sentimenti’ la conclusione sembrava essere proprio questa, ma fuori dalle telecamere le cose si sono complicate e dopo varie vicende i due si sono lasciati. Lui è approdato a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, ma la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi è durata quanto un battito di ciglia: Lucia ha infatti contattato la per confessare di avere rivisto il suo ex e di avere fatto l’amore con lui dopo che Rosario aveva già registrato il video di presentazione da tronista e poche ore prima che arrivasse a Roma per registrare la prima puntata del suo trono.

Il cast del Grande Fratello Vip

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, tra i concorrenti confermati figurano: Alessandra Mussolini, Barbara Prezia, Paola Caruso e Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi. Dovrebbero inoltre esserci Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini e Marco Berry.

A questi si aggiunge anche “un personaggio che ci farà sognare”, anticipato da Selvaggia Lucarelli su Instagram.

Quando inizia il Grande Fratello Vip e durata del reality

Il Grande Fratello Vip 2026, guidato da Ilary Blasi, inizierà martedì 17 marzo. La nuova edizione durerà 11 puntate distribuite in 6 settimane.