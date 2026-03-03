A cura della Redazione

La resa dei conti di Fabrizio Corona comincia con un riassunto delle puntate precedenti, poi l’ex re dei paparazzi si presenta vestito da magistrato. La nuova puntata di Falsissimo, il suo format d’inchiesta su YouTube, è costruita come un vero e proprio atto d’accusa nei confronti di Alfonso Signorini.

Al centro della vicenda c’è il personal trainer Vito Coppola, che racconta di essere stato introdotto negli studi del Grande Fratello a Cinecittà senza autorizzazione e di ciò che sarebbe accaduto successivamente.

L’ingresso negli studi di Cinecittà: “Nessuno mi ha chiesto un documento”

Secondo il racconto di Vito Coppola, il primo contatto con Alfonso Signorini sarebbe avvenuto durante la fiera Tuttosposi. Da lì sarebbe nato un rapporto inizialmente professionale, legato all’allenamento fisico, ma che – sempre secondo Coppola – avrebbe presto assunto toni più personali.

L’episodio centrale riguarda l’ingresso negli studi del Grande Fratello a Cinecittà. Coppola sostiene di essere stato accompagnato dall’autista personale di Signorini e di essere entrato senza che nessuno gli chiedesse un documento. Con lui ci sarebbe stata anche l’assistente di Signorini, soprannominata “La Gina”.

Durante la puntata, Corona mostra video girati nei corridoi e nel cosiddetto “acquario”, il retro del set del reality. Immagini che, se confermate, solleverebbero interrogativi sui protocolli di sicurezza e sugli accessi agli studi televisivi.

Il camerino, la cena e il presunto bacio

Il racconto prosegue con una cena nel camerino di Alfonso Signorini. Secondo Coppola, al tavolo sarebbero stati presenti anche autori del programma. Una volta rimasti soli, Signorini avrebbe tentato un approccio fisico.

Coppola dichiara che ci sarebbe stato un bacio non desiderato. Il giorno successivo, sempre secondo quanto mostrato nel programma, sarebbe arrivato un messaggio di Signorini che fa riferimento alla “timidezza” e all’“istinto”.

Le accuse giuridiche e il riferimento all’abuso di autorità

Nel corso dell’ultimo episodio di Falsissimo, Fabrizio Corona inquadra la vicenda sotto il profilo giuridico, citando la normativa sull’abuso di autorità: una fattispecie che riguarda l’eventuale induzione di una persona, in posizione di svantaggio, a compiere atti contro la propria volontà in cambio di vantaggi.

Il riferimento alla possibile partecipazione al Grande Fratello come “moneta di scambio” viene evocato nella narrazione. Corona arriva a sostenere che, in un altro contesto giudiziario internazionale, la vicenda avrebbe avuto conseguenze immediate.

Videochiamate, messaggi e presunte richieste

La puntata mostra anche estratti di videochiamate e messaggi che documenterebbero il rapporto tra Vito Coppola e Alfonso Signorini. Secondo quanto dichiarato, sarebbero state avanzate richieste di foto intime – sempre rifiutate – e sarebbero stati condivisi racconti personali a sfondo sessuale.

L’attacco a Endemol e la richiesta di fermare il Grande Fratello

Corona si rivolge direttamente alla società di produzione Endemol, chiedendo verifiche sul rispetto del codice etico e invocando lo stop alla nuova edizione del Grande Fratello, che dovrebbe vedere alla conduzione Ilary Blasi.

Annuncia inoltre la possibilità di una richiesta di risarcimento danni da 5 milioni di euro qualora la sua posizione giudiziaria venisse ribaltata in sede di udienza.