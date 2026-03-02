A cura della Redazione

Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato a raccontare la sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi e ha svelato alcuni retroscena legati anche al suo passaggio nel Grande Fratello Vip.

Come Davide Donadei è diventato tronista di Uomini e Donne

Sono passati diversi anni da quando Davide Donadei sedeva sull’ambita poltrona rossa di Uomini e Donne. Il pugliese concluse il suo percorso con Chiara Rabbi, con la quale iniziò subito una convivenza, poi terminata tra polemiche e tensioni.

Ospite del podcast FishTalk, Donadei ha spiegato come è stato scelto come tronista: “Ricordo benissimo l’8 giugno, era un giovedì: chiudiamo la serata a zero. Io batto zero in chiusura. Ero seduto sulle scale del mio ristorante, avevo tanta paura. Torno a casa e mando due foto alla redazione di Uomini e Donne, senza nessuna descrizione. Un selfie e una foto in piedi. Il giorno dopo vengo contattato”.

Dopo aver registrato un breve video di presentazione e una prima convocazione a Roma, Davide ha incontrato Maria De Filippi, raccontando la sua storia personale, tra problemi lavorativi e un padre che ha passato 20 anni in prigione. Grazie a un sondaggio del pubblico, Donadei è diventato ufficialmente tronista di quella edizione di Uomini e Donne.

Il ritorno sotto i riflettori e il Grande Fratello Vip

Dopo la fine della sua storia con Chiara Rabbi, le polemiche lo hanno riportato al centro dell’attenzione mediatica. Questo lo ha portato anche all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Davide Donadei ha raccontato la sua esperienza nella casa più famosa d’Italia: “Ho fatto un unico errore: sono entrato in corsa, a tre mesi e mezzo dalla fine. Chi entra all’inizio è più avvantaggiato perché il fandom si crea all’inizio. Il Grande Fratello Vip è stata un’esperienza incredibile. Dopo 20 giorni inizi a dire ‘è dura’. Ti distacchi dalla realtà […] Ci svegliavano alle 9 con musica rock e luci sparate. Un solo bagno per 26 persone. Due fornelli per 25 persone. Non è come sembra. Il Grande Fratello può darti tanto, ma può anche toglierti tanto”.