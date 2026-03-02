A cura della Redazione

Simona Ventura ha parlato dei suoi nuovi progetti a margine della presentazione del San Marino Song Contest, annunciando che nel 2027 festeggerà 40 anni di carriera proprio a San Marino. La conduttrice ha raccontato di aver trovato nell’antico stato un “ambiente sereno, tranquillo e rilassato”, con “una gran voglia di lavorare” da parte di tutti.

“San Marino è sempre stato considerato un posto dove la gente andava a morire, andava in pensione. E invece è diventato un posto dove tanti colleghi vogliono venire a lavorare. Non è una questione economica, ma di idee e libertà editoriale”, ha spiegato.

San Marino Song Contest: tre anni di direzione artistica

Super Simo ha confermato il suo ruolo alla guida del San Marino Song Contest per tre anni, sottolineando il privilegio di poter scegliere i progetti a cui lavorare.

“Porterò avanti la direzione artistica per tre anni insieme a Massimo Bonelli, e non voglio più lavorare senza di lui: è una persona straordinaria. A San Marino si respira un clima sereno, tranquillo, rilassato, con una grande voglia di fare da parte di tutti”.

La conduttrice ha inoltre dichiarato che partecipare a un progetto legato all’Eurovision Song Contest è un sogno che si realizza: “Nella mia carriera ho avuto molte soddisfazioni e mi considero fortunata, ma non avevo mai avuto l’opportunità di lavorare all’Eurovision, che è sempre stato un mio grande desiderio. Vederlo realizzarsi oggi è un’emozione speciale”.

Festival di Sanremo: l’idea di un’edizione tutta al femminile

Parlando del Festival di Sanremo, Simona Ventura ha affermato che è arrivato il momento giusto per avere una direttrice artistica donna. La conduttrice immagina un Sanremo costruito e guidato da donne, con gli uomini eventualmente nel ruolo di “valletti”.

Riguardo al nuovo conduttore Stefano De Martino, Ventura ha detto: “Lo considero bravo, preparato e molto serio nel lavoro. Non ci sarebbe nulla di scandaloso se fosse lui a condurre il Festival”.

Grande Fratello Vip: Ventura sul futuro del format

Infine, interrogata da SuperGuidaTv sul ritorno del Grande Fratello Vip con Ilary Blasi, Simona Ventura ha dichiarato: “Non credo affatto che il format sia superato. Mi era stato proposto di fare l’edizione Nip e l’ho fatta, quindi in bocca al lupo a chi farà l’edizione Vip, che non ho mai fatto e non farò mai”.