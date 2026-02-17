Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le anticipazioni, come sempre, sono state fornite da Lorenzo Pugnaloni e riguardano sia il Trono Over che il Trono Classico. Ecco tutto quello che è successo in studio.

Trono Over: ritorni, accuse e polemiche

Si parte da Mario Lenti, che dopo alcune registrazioni di assenza è tornato in studio. Il cavaliere è uscito con Cinzia Paolini: un ritorno che ha sorpreso molti, visto che i due si erano già frequentati tempo fa. Questa sera, inoltre, è prevista una cena tra loro.

Per Mario è scesa anche una nuova dama campana, ma lui ha deciso di non tenerla.

In studio, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno attaccato duramente Mario e Cinzia, arrivando a chiedere che lasciassero il programma come coppia. Secondo gli opinionisti, i due si sarebbero visti e sentiti fuori dalle telecamere, mettendosi d’accordo per “allungare il brodo”.

Nel frattempo, Cinzia sta conoscendo anche Michele, con cui è uscita in contemporanea.

Trono Classico: colpi di scena tra esterne e abbandoni

Spazio poi al Trono Classico, dove protagonista è stato Ciro Solimeno. Il tronista ha deciso di andare a riprendere Alessia Antonetti, dopo averla eliminata nelle precedenti registrazioni.

La decisione ha scatenato una forte reazione in studio: Elisa e Martina, dopo aver appreso quanto accaduto, hanno scelto di lasciare il programma. Ciro non ha portato in esterna nessun’altra corteggiatrice, ma ha raggiunto Alessia in camerino.

Intanto, Sara Gaudenzi si è baciata in esterna con Alessio Rubeca, segnando un passo importante nella loro conoscenza.

Con Matteo, invece, c’è stato un confronto in camerino: Sara è rimasta delusa perché nella scorsa puntata lui l’aveva baciata dopo una frase che l’aveva fatta sentire poco considerata. La tronista teme infatti di non piacergli davvero.