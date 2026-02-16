Clamoroso retroscena nel mondo della televisione italiana: Adriana Volpe sarebbe pronta a tornare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente. Una decisione che arriverebbe dopo importanti movimenti nei palinsesti Rai e Mediaset, con un intreccio che coinvolge anche Linea Verde Tradizioni e il possibile approdo di Beppe Convertini alla conduzione.

Cambio alla guida di Linea Verde Tradizioni

Lo scorso maggio, Adriana Volpe aveva ottenuto la conduzione di Linea Verde Tradizioni, spin off dello storico format in onda su Rai1. Tuttavia, secondo le indiscrezioni riportate nella rubrica “C’è Chi dice” firmata da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, il programma potrebbe tornare in palinsesto con un nuovo volto.

Al timone, infatti, potrebbe arrivare Beppe Convertini, che “scipperebbe” di fatto il brand content alla collega. Un cambiamento che avrebbe spinto la Volpe a valutare nuove opportunità professionali.

Adriana Volpe pronta al ritorno al Grande Fratello Vip

Proprio per questo motivo, Adriana Volpe avrebbe deciso di accettare la proposta di Mediaset: un ritorno al Grande Fratello Vip, questa volta nelle vesti di concorrente.

Si tratterebbe di un rientro significativo in uno dei reality show più seguiti della televisione italiana, capace di garantire grande visibilità mediatica e attenzione social. La scelta rappresenterebbe anche un ritorno simbolico “a casa”, considerando il forte legame della conduttrice con il programma.

Le novità del Grande Fratello Vip: durata ridotta e ritmo rinnovato

Il Grande Fratello tornerà in onda a metà marzo in prima serata su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione. Il reality rientra in palinsesto con una veste aggiornata, pensata per dare un nuovo ritmo al racconto televisivo.

La nuova edizione avrà una durata definita di sei settimane e sarà realizzata da Endemol Shine Italy. Una scelta precisa che punta a rendere il format più dinamico e coinvolgente.

“La produzione lavorerà su un’impostazione rinnovata, con l’obiettivo di dare maggiore ritmo alla narrazione”, fa sapere Mediaset. Un cambio di passo che potrebbe incidere anche sulla selezione dei concorrenti e sulle dinamiche interne alla casa.