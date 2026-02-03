Dopo quindici anni di successi sotto rete, Javier Martinez sembra pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Il pallavolista argentino, diventato celebre anche grazie alla partecipazione al Grande Fratello, ha lasciato intendere che il prossimo anno potrebbe segnare un cambiamento radicale. In una diretta social che ha catturato l’attenzione di migliaia di fan, il 30enne ha dichiarato: «Il prossimo anno si cambia totalmente vita».

Nuove strade professionali: tra tv, social e coaching

Dopo una carriera importante nei campionati italiani, Javier potrebbe dire addio al volley. I fan si chiedono se lo vedremo presto in televisione, come volto di programmi di intrattenimento, oppure come influencer o ambassador di brand sportivi e lifestyle. Non mancano le ipotesi più romantiche: aprire una scuola di pallavolo o dedicarsi ai giovani talenti nel ruolo di coach.

La storia d’amore con Helena Prestes

Ma non è solo il lato professionale a fare notizia. La vita privata di Javier Martinez continua a catturare l’interesse del pubblico, soprattutto la storia con Helena Prestes. La coppia si è conosciuta durante la passata edizione del Grande Fratello e da allora ha condiviso momenti di passione e anche qualche piccola tensione.

Il futuro della coppia

In una recente intervista a Verissimo, Helena e Javier hanno raccontato di essere «più uniti che mai» e hanno condiviso i loro progetti per il futuro, tra cui una possibile proposta di matrimonio e il desiderio di allargare la famiglia con figli. Nonostante i rumor passati su presunti incontri con ex partner o incomprensioni social, la coppia ha sempre smentito le voci, confermando la solidità del loro legame.