Giulia Salemi è stata ospite di Hot Ones Italia, dove ha raccontato la sua carriera, la gavetta e le difficoltà incontrate nel mondo dello spettacolo. L’influencer ha sottolineato di non essersi mai piegata a compromessi e di aver avuto “incontri borderline” solo in due occasioni, smontando di fatto alcune insinuazioni che erano circolate su di lei.

Indipendenza e carriera

Durante l’intervista, Giulia Salemi ha rivendicato la propria indipendenza: “Sul mio lavoro non mi ha mai aiutato nessuno”. Parlando di scorciatoie nel mondo dello spettacolo, ha spiegato: “Compromessi? Ho avuto un paio di momenti, ma non mi sono mai messa in certe circostanze”.

L’influencer ha ricordato due esperienze difficili avvenute da giovanissima: “A un casting conobbi un signore che mi disse ‘fai tutto quello che ti dirò io e ti farò volare come una farfalla’, chiamai mia mamma piangendo e fu lei a dirmi cosa rispondere. Ovviamente non fui presa per il casting, ma sti cavoli. Non sono mai scesa a compromessi e mai ci scenderò”.

Il Grande Fratello e l’immagine pubblica

Giulia Salemi non rinnega il Grande Fratello, realtà televisiva che l’ha resa famosa. Tuttavia, riflette sulla sua immagine iniziale: “Se tornassi indietro non avrei cavalcato così tanto l’onda della ‘stupidina’ in tv, era il mio ruolo in commedia. Mi chiedevano di giocare, divertirmi e farmi prendere in giro. Forzavo la mano per dire degli strafalcioni perché in quel momento erano funzionali”.

Nonostante le scelte passate, Salemi rivendica il percorso: “Non me ne pento, però a causa di quelli c’ho messo più tempo per non farmi prendere in giro”.

La storia con Pierpaolo Pretelli

Riguardo alla relazione con Pierpaolo Pretelli, l’influencer racconta le difficoltà di una storia nata sotto i riflettori: “Bello da un lato, ma dall’altro terribile perché tutti ti giudicano e anche in studio e nella Casa venivamo additati di stare insieme per finta. Questa è stata una cosa che ci ha unito ancor di più, e questo legame lo abbiamo portato anche fuori. Eravamo io e lui contro tutti, perché poi ci si è messa anche la sua famiglia… I suoi parenti dicevano che non doveva stare con me perché sua mamma disse che stava perdendo consensi”.