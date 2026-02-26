A cura della Redazione

Tommaso ParadisoLda & Aka 7EvenNayt, Fedez & MasiniErmal Meta. Sono i primi cinque classificati della seconda serata di Sanremo 2026, che ha visto sul palco solo 15 dei 30 Big. La classifica provvisoria della seconda serata, svelata senza mostrare la posizione dei cinque, è il risultato del voto della Giuria delle Radio e il Televoto, le uniche in campo questa sera.

Nella seconda serata si sono esibiti: Bambole di Pezza, Chiello, Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal, Fedez e Masini, Fulminacci, J Ax, Lda e Aka Seven, Levante, Nayt, Patty Pravo e Tommaso Paradiso.

Oggi invece sarà il turno di Arisa, Eddie BrockFrancesco Renga, Leo GassmannLuché, Malika AyaneMara SatteiMaria Antonietta e ColombreMichele Bravi, RafSayfSal Da Vinci, Samurai JaySerena Brancale, Tredici Pietro. E la Top 5 sarà sempre il frutto del voto della Giuria delle Radio e del Televoto.