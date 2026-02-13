Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, il ritorno di Canzonissima è finalmente realtà: Milly Carlucci sta lavorando al cast della nuova edizione del celebre programma musicale di Rai 1. La conduttrice riporterà in prima serata uno storico format del sabato sera, con una versione rinnovata pronta a sfidare il serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Un grande ritorno che richiede nomi di spicco: secondo le ultime indiscrezioni, la conduttrice avrebbe già iniziato a corteggiare alcuni tra i più grandi artisti della musica italiana.

Cast in costruzione: Noemi tra i primi contattati

"Dal 21 marzo Milly Carlucci riporterà in auge uno storico titolo del sabato sera, Canzonissima, con una nuova veste su Rai 1. È in costruzione il cast di cantanti che si sfideranno a colpi di canzoni", riporta il profilo X di Cinguetterai.

Secondo quanto emerso, lo show andrà in onda per cinque sabati sera, sfidando direttamente la nuova edizione del serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5.

Tra i nomi già contattati ci sarebbe Noemi, una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano, corteggiata per prendere parte alla competizione canora.

Tra i nomi più attesi: Rocco Hunt e Patty Pravo

Il giornalista Giuseppe Candela, sulle pagine del settimanale Chi, ha rivelato altri nomi nel mirino della conduttrice: Rocco Hunt e Patty Pravo.

"Milly Carlucci corteggia Rocco Hunt e Patty Pravo. Rai 1 procede a tutta musica. Dopo aver chiuso la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, Milly tornerà al sabato sera con Canzonissima, versione 2.0 dello storico show, per sfidare il serale di Amici. Il cast è in costruzione da settimane".

Rocco Hunt, attualmente giudice a The Voce, e Patty Pravo, protagonista di Sanremo 2026, sono due dei grandi nomi che la conduttrice vorrebbe in gara. Riuscirà a convincerli?

Difficoltà nel definire il cast: cantanti restii alle gare

Secondo Affari Italiani, la produzione di Canzonissima sta incontrando alcune difficoltà nella definizione del cast. Il motivo è semplice: molti cantanti già noti sono restii a partecipare a gare e competizioni, evitando anche kermesse prestigiose come Sanremo.

Convincere artisti di primo piano a partecipare a Canzonissima, tra sfide, classifiche ed eliminazioni, non sarà facile. Ma se qualcuno può farcela, questa è sicuramente Milly Carlucci, nota per la sua capacità di attrarre grandi talenti in programmi di successo.

Quando va in onda Canzonissima 2026

La nuova edizione di Canzonissima prenderà il via il 21 marzo 2026, con cinque appuntamenti in prima serata su Rai 1, promettendo musica, spettacolo e sorprese per il pubblico del sabato sera italiano.