Negli ultimi mesi Giulia Salemi è sempre più presente sul piccolo schermo, ma lontano da Mediaset, l’azienda che per prima l’ha lanciata nel mondo della televisione. L’influencer e conduttrice è infatti protagonista di diversi progetti di rilievo su altre reti e piattaforme.

I nuovi progetti TV di Giulia Salemi

Tra i programmi più recenti (e imminenti) a cui ha preso parte troviamo:

Red Carpet 2 – Vip al Tappeto , disponibile su Amazon Prime Video

, disponibile su The Cage , show condotto da Amadeus sul canale Nove

, show condotto da sul canale La prossima edizione di Pechino Express, in onda su Sky

Un percorso professionale in continua crescita che conferma come Giulia Salemi sia oggi una figura molto richiesta, seppur fuori dall’orbita Mediaset.

Il passato a Mediaset e l’uscita di scena

Il pubblico generalista l’ha conosciuta soprattutto grazie al Grande Fratello Vip, dove nel 2022 ha partecipato come concorrente. L’anno successivo è tornata nel reality show di Canale 5 nel ruolo di commentatrice social, prima di scomparire dai palinsesti del Biscione.

Una scelta che ha fatto discutere e che ha alimentato molte domande tra fan e addetti ai lavori.

La risposta di Giulia Salemi a TvTalk

A fare chiarezza ci ha pensato la diretta interessata durante la puntata del 31 gennaio di TvTalk. Interrogata sul perché Mediaset non abbia continuato a puntare su di lei, Giulia Salemi ha risposto con grande lucidità: “Non penso che si tratti di puntare, penso che si tratti di linguaggi”.

L’influencer ha poi fatto un paragone con Tommaso Zorzi, che dopo aver vinto il GF Vip ed essere stato opinionista non ha ricevuto ulteriori proposte dalla rete: “Sia io che Tommaso Zorzi abbiamo una forte identità social e questo probabilmente non viaggia bene in parallelo con le carriere televisive Mediaset”.

Secondo Salemi, dunque, non si tratta di esclusioni o mancanza di stima, ma di una possibile incompatibilità tra linguaggi televisivi tradizionali e una comunicazione fortemente digitale.

Un possibile ritorno? E il sogno Ballando con le Stelle

Nonostante tutto, Giulia Salemi non esclude un ritorno futuro a Mediaset. Al momento, però, il suo sogno è un altro: partecipare a Ballando con le Stelle come concorrente.

Durante l’intervista ha lanciato un appello diretto a Milly Carlucci: “Ti prego, facci un pensierino, i tempi sono cambiati. Anche perché io sono molto impacciata e mi divertirebbe molto”.

Un invito chiaro a superare la regola non scritta che limita la presenza di personaggi provenienti dal mondo dei reality show nel celebre dancing show di Rai 1.