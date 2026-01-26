Una notizia destinata a far discutere e che potrebbe trasformarsi in un vero terremoto mediatico. Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, la storia d’amore tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbe attraversata da una crisi profonda, legata a un presunto tradimento.

La coppia, tra le più seguite dello star system italiano e genitori del piccolo Enea, nato a novembre 2024, si troverebbe oggi “ai ferri corti”.

Il presunto tradimento e il nome di Matteo Paolillo

Secondo la ricostruzione del giornalista, Jacqueline Luna Di Giacomo avrebbe tradito Ultimo con Matteo Paolillo, attore amatissimo dal pubblico e protagonista della serie Mare Fuori.

“La storia della crisi tra il cantante dei record e la compagna Jacqueline Luna Di Giacomo non è mai stata raccontata nella sua interezza. E soprattutto, non è mai stata raccontata la piena verità”, scrive Gabriele Parpiglia.

L’incontro sul set del film Io+Te

Stando alle indiscrezioni, Jacqueline e Matteo Paolillo si sarebbero conosciuti sul set del film Io+Te, diretto da Valentina De Amicis, in cui la compagna di Ultimo avrebbe avuto una piccola parte.

Secondo Parpiglia, il cantante non sarebbe mai stato pienamente convinto di questa esperienza cinematografica, e col senno di poi — sempre secondo la sua versione — “forse aveva visto lungo”.

Affinità, vicinanza e l’hotel della troupe

“Paolillo e Jacqueline condividevano il set e chi era presente ha notato sin da subito affinità e vicinanza”, riporta Parpiglia nella newsletter.

Le fonti citate dal giornalista raccontano che i due sarebbero andati oltre il semplice rapporto professionale, e che l’hotel Life, dove alloggiava anche il resto della troupe, sarebbe stato il luogo in cui il legame sarebbe esploso. Secondo Parpiglia, ci sarebbero anche dei testimoni.

Ultimo avrebbe scoperto tutto: crisi non rientrata

Sempre secondo la ricostruzione, Ultimo, noto per essere molto riservato e poco incline al gossip, avrebbe scoperto quanto accaduto, dando il via a una crisi profonda che non sarebbe ancora rientrata.

Nonostante i tentativi di Jacqueline Luna Di Giacomo di ricucire il rapporto, il cantante non avrebbe ancora perdonato.

Il significato nascosto del brano Acquario

Parpiglia collega la vicenda anche al testo di Acquario, uno dei brani di Ultimo, citando versi che oggi assumerebbero un significato diverso:

“Ho capito col tempo

Certe cose vanno giù

Che usi starci pure attento

Ma non torneranno più”

La coppia è davvero al capolinea?

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Tuttavia, secondo Gabriele Parpiglia, la situazione tra Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo sarebbe tutt’altro che risolta.

“La coppia è davvero ai ferri corti”, conclude il giornalista.