Micol Incorvaia è tornata a parlare della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, il reality show più spiato d’Italia. Entrata nella casa nell’edizione 2022/2023, la showgirl ha trovato anche l’amore con Edoardo Tavassi, con cui la relazione dura ancora oggi. Ma come è nato il loro sentimento e quanto guadagnano i concorrenti del reality?

Il cachet dei concorrenti del Grande Fratello Vip

Ospite del podcast No Lies, Micol Incorvaia ha svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza nella casa. Una delle domande più frequenti riguarda il cachet dei concorrenti, ossia quanto viene pagato ciascuno per partecipare al programma.

“Il pagamento era a cadenza settimanale, poi dipende dal personaggio”, ha spiegato l’ex gieffina. Per il suo caso, non si trattava di cifre elevate, poiché all’epoca non era un personaggio molto conosciuto.

“I pagamenti partono da mille euro a settimana. Ci sono leggende su gente che ha preso non so quanto, ma io di questo non sono a conoscenza”, ha aggiunto.

In passato, il meccanismo economico del reality era leggermente diverso: “So che in passato veniva data anche una quota per entrare e restare ogni tot. Secondo me l’hanno cambiato”.

La storia d’amore con Edoardo Tavassi

All’interno della casa, Micol Incorvaia ha conosciuto Edoardo Tavassi, suo attuale fidanzato. “Non avevo mai provato niente di simile prima di allora, non avevo mai vissuto l’amore vero e folle”, ha raccontato riguardo ai sentimenti verso lui.

Sulla nascita della loro storia, ha spiegato: “Lui continua a sostenere che io mi sia innamorata dal primo momento, non è così, mi sono legata dal primo momento e poi è nata una stima profonda. Anche se inizialmente ho fatto un passo indietro quando lui mi ha fatto capire di essere interessato a me”.