Micol Incorvaia è stata una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella Casa come ex fiamma di Edoardo Donnamaria, all’epoca impegnato con Antonella Fiordelisi, ha poi trovato l’amore con Edoardo Tavassi, con il quale la relazione prosegue tutt’oggi.

Ospite del podcast No Lies, la sorella di Clizia Incorvaia si è raccontata parlando della sua adolescenza, del rapporto con i genitori e soprattutto della sua esperienza al GF Vip, rivelando anche qualche rammarico.

Il rammarico per l’esperienza al GF Vip

Secondo Micol, il suo percorso nella Casa sarebbe potuto essere diverso: “Il Grande Fratello dopo tre settimane, tre, io mi sentivo pazza, ero arrapata costantemente. Ma eravamo tutti così, eh? Io tante volte cose che poi non erano mai successe prima e non sono mai più risuccesse dopo”.

L’influencer ha spiegato che la concentrazione sull’amore con Edoardo Tavassi l’ha distolta dal vivere pienamente il gioco: “Mi sono tanto concentrata a vivermi l’amore, questa cosa mi ha un po’ distolto l’attenzione dal vivermi il gioco. A volte, infatti, penso di essere riconoscibile proprio per via della coppia e non come essere umana, cioè capito, come persona, come persona. E questa cosa mi dispiace perché avrei avuto tanto, tanto, tanto da dare. Molto di più, molto meglio”.

Dettagli piccanti dalla Casa

Micol Incorvaia ha condiviso anche alcuni momenti più intimi e inaspettati vissuti all’interno del loft: “Io tante volte mi scendevo sul letto, guardavo il soffitto e c’avevo tutti i scenari, mi immaginavo delle robe. Dicevo, oh mio Dio, ma io sono pazza, ma scusatemi, ma sto diventando una maniaca. Ma qualcuno mi aiuti? Succedono delle cose lì dentro, ti scattano delle robe nel cervello di cui tu proprio non sei né padrone, è veramente folle”.

Secondo Micol, la vita nella Casa provoca emozioni intense e comportamenti fuori dal comune, anche in risposta a semplici provocazioni: “Per cui ti scattano alcune cose nel cervello anche quando qualcuno ti fa una provocazione”.

Un’esperienza televisiva importante

Nonostante i rammarichi, Micol riconosce l’importanza della sua partecipazione al GF Vip: “Se tornassi indietro la rivivrei meglio, non in questo senso, ma dal punto di vista della coppia. Non è mai stata la mia prima volta in televisione, quindi anzi”.