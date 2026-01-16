Dopo settimane difficili, Pierpaolo Pretelli è in tv. Lo scorso dicembre, infatti, il compagno di Giulia Salemi era finito al centro di un vero e proprio ciclone mediatico a causa delle dichiarazioni di Fabrizio Corona nella prima puntata di Falsissimo – Il Prezzo del Successo.

Le accuse di Fabrizio Corona e il caso Falsissimo

In quell’occasione, l’ex re dei paparazzi aveva fatto affermazioni molto pesanti, sostenendo che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avesse inviato un video intimo ad Alfonso Signorini. Una tesi che è stata successivamente smontata, con tanto di prove, mettendo in discussione la veridicità delle accuse.

Come se non bastasse, nel corso della stessa puntata, anche il paparazzo Maurizio Sorge aveva rilasciato dichiarazioni particolarmente spiacevoli su Pierpaolo Pretelli, utilizzando un termine solitamente associato a chi si vende in cambio di favori. Parole che hanno fatto molto discutere e che lo stesso Sorge ha poi ritrattato, chiedendo scusa pubblicamente e spiegando le ragioni dello scivolone.

Il ritorno in televisione di Pierpaolo Pretelli

A distanza di un mese esatto da quello che lui stesso ha vissuto come un incubo mediatico, Pierpaolo Pretelli è tornato in televisione come ospite a La Vita in Diretta.

Il commento sul Pandoro Gate e su Chiara Ferragni

Interpellato da Alberto Matano al termine di un servizio dedicato al Pandoro Gate, Pierpaolo Pretelli ha commentato il recente proscioglimento di Chiara Ferragni, soffermandosi sulle conseguenze che il caso ha avuto sull’immagine dell’influencer.

“Se riuscirà mai a riconquistare la credibilità che ha perso con questo caso? Sicuramente oggi per lei è un punto di partenza”, ha dichiarato Pretelli.

L’ex vippone ha poi sottolineato come l’imprenditrice digitale abbia già pagato un prezzo molto alto, sia dal punto di vista mediatico che economico. “In questi due anni è stata condannata, in parte ha pagato un po’ sia a livello di immagine e penso anche a livello economico. Ha pagato ad oggi”, ha spiegato.

“Ricostruire non sarà semplice”

Secondo Pierpaolo Pretelli, per Chiara Ferragni la strada verso una piena riabilitazione sarà tutt’altro che semplice: “Spero per lei che possa ricostruire un’immagine, ma non è semplice ripartire con una macchia che comunque è stata grande. Possiamo dire che ad oggi si porta uno strascico”.