Clarissa Selassié non ha peli sulla lingua e, dopo aver smentito categoricamente di aver avuto rapporti intimi con Antonio Medugno, come invece lasciato intendere durante il Grande Fratello Vip, ha rilasciato una lunga e dettagliata intervista a FanPage per fare chiarezza su tutta la vicenda, compreso il presunto coinvolgimento di Alfonso Signorini.

L’ex gieffina ha ribadito più volte di non aver mai avuto alcun rapporto fisico completo con Medugno, nonostante il suo interesse nei suoi confronti. “In camera tra noi c’è stato solo qualche bacio, non abbiamo mai avuto un vero rapporto. Ci resto male perché mi convinco di non piacergli”, ha dichiarato.

L’incontro a Roma e il sospetto di una manipolazione

Il loro incontro, avvenuto a Roma, sarebbe stato organizzato all’epoca da Alessandro Piscopo, manager di entrambi. Una serata iniziata con una cena tra amici, proseguita in discoteca e conclusasi in hotel.

Secondo Clarissa Selassié, però, dietro quell’incontro ci sarebbe stato un secondo fine: “Immagino di essere stata manipolata solo affinché Medugno potesse fare il provino per entrare nella Casa. Mi sono rimproverata decine di volte per avergli permesso di usarmi e poi sparire”.

Dopo quella notte, qualcuno avrebbe informato Alfonso Signorini, che avrebbe poi fatto contattare Antonio Medugno per un nuovo provino al Grande Fratello Vip.

La bugia costruita per la TV: “Ho finto per aiutarlo”

Al secondo provino, gli autori avrebbero chiesto esplicitamente di Clarissa Selassié e del presunto rapporto tra i due. È a quel punto che lei prende una decisione precisa.

“Quando capisco che questa dinamica avrebbe potuto aiutarlo a entrare nella Casa, decido di fingere che sia vero e di confermare la sua storia. Un po’ perché mi piaceva davvero e un po’ perché tutti vogliamo lavorare e ottenere il nostro tornaconto”.

La Selassié ammette quindi di aver mentito consapevolmente: “La TV è intrattenimento, non tutto quello che viene raccontato è vero. Tra me e Antonio non c’è mai stata alcuna notte di passione. Avevo accettato di raccontarlo per aiutarlo a crearsi un personaggio nella Casa”.

Le accuse più gravi: “Signorini mi disse di aver avuto un rapporto con Medugno”

Il passaggio più delicato dell’intervista riguarda direttamente Alfonso Signorini. Clarissa racconta di aver sentito voci durante il programma e di aver ricevuto, in seguito, una conferma diretta dal conduttore. “Qualcuno mi disse che Antonio Medugno e Alfonso Signorini erano stati a letto insieme. Poi, verso la fine del programma, fu Alfonso stesso a confermarmelo”.

E aggiunge: “Mi disse che si erano frequentati, che avevano avuto un rapporto, che Antonio lo cercava, che era andato a casa sua e che gli chiedeva dei regali. Mi disse anche che si erano baciati e che avevano trascorso la notte insieme a casa sua”.

Pur senza entrare nei dettagli, Clarissa parla apertamente di intimità: “Non specificò che tipo di rapporto ci fosse stato tra loro, ma mi disse che c’era stata dell’intimità”.

“Antonio entrò nella Casa solo grazie a me”

Infine, l’ex gieffina sostiene che Antonio Medugno sarebbe stato inizialmente scartato ai provini e che il suo ingresso nel reality sarebbe avvenuto solo grazie alla dinamica costruita con lei.

“Mi disse che ai provini lui e gli autori lo avevano scartato e che era entrato nella Casa solo a causa della dinamica che si era sviluppata con me”.