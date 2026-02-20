Nell’universo di Uomini e Donne, le polemiche raramente si spengono in fretta, ma quella che ha coinvolto Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto ha lasciato il segno come poche altre.

Meno di un mese fa, l'ex corteggiatrice partenopea aveva fatto dichiarazioni shock, affermando di aver subito violenza fisica e psicologica durante la sua relazione con l'ex tronista. Parole dure che avevano scatenato una valanga di reazioni sui social e acceso un dibattito intenso e inevitabile.

La versione di Brando Ephrikian

Ora è Brando Ephrikian a rompere il silenzio, raccontando la sua versione dei fatti. In un’intervista al format Casa Lollo, l’ex tronista ha dichiarato: "Mi ha fatto molto male perché veniva descritta una persona che io non sono".

Ephrikian ha ammesso quanto le accuse lo abbiano colpito, soprattutto quando i messaggi negativi da parte degli utenti del web si sono moltiplicati senza sosta. Tuttavia, ha scelto di non rispondere con attacchi diretti, ma di invitare il pubblico a riconsiderare il giudizio già formulato.

"Spero che le persone non cambino opinione non sapendo come sono andate le cose, non è un argomento facile", ha aggiunto.

Raffaella Scuotto e il messaggio di solidarietà

Da parte sua, Raffaella Scuotto non solo ha raccontato la propria esperienza, ma ha lanciato anche un messaggio di solidarietà a tutte le donne, invitandole a non ignorare i primi segnali di disagio in una relazione e a allontanarsi tempestivamente da situazioni potenzialmente pericolose.

Sul fronte sentimentale, la Scuotto sembra aver ritrovato la serenità accanto a un nuovo compagno che la ama e la rispetta pienamente.

Il distacco di Brando Ephrikian dalla vita privata dell’ex

La notizia del nuovo amore di Raffaella Scuotto è stata accolta da Brando Ephrikian con sostanziale indifferenza: "Sinceramente non so niente, non ho visto niente", ha dichiarato, confermando di non seguire le vicende della sua ex. Pare che al momento l’ex tronista sia ancora single.