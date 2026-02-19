Nel corso della puntata de La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, andata in onda lo scorso lunedì, si è parlato di rapporti familiari difficili. Tra gli ospiti in studio anche Antonella Fiordelisi, che ha condiviso un momento molto personale e doloroso legato alla sorella maggiore.

Un racconto intimo che ha colpito il pubblico e che, a sorpresa, ha portato a un inaspettato riavvicinamento.

Antonella Fiordelisi: “Mia sorella non ha mai vissuto con me”

Nel salotto di La volta buona, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato che la sorella, più grande di dieci anni, è nata da una precedente relazione della madre e non ha mai vissuto stabilmente con lei.

“Mia sorella non ha mai vissuto con me perché voleva vivere con il padre… Lei è nata da una precedente relazione di mia madre… Noi ci siamo sempre viste nelle varie ricorrenze… Purtroppo io e lei non ci vediamo da circa cinque – sei anni…”.

Il motivo della rottura: la festa di laurea mancata

Il punto di rottura tra le due sorelle risalirebbe al giorno della laurea della maggiore. Antonella Fiordelisi ha ammesso di non essersi presentata alla festa, nonostante l’invito.

Alla domanda diretta di Caterina Balivo – “Perché non sei andata?” – l’influencer campana ha risposto con sincerità: “Non ricordo bene cosa fosse successo, ma c’eravamo un po’ battibeccate come succede tra sorelle… Solo che io, essendo la più piccola, forse sono stata io la più dispettosa e faccio mea culpa… Ho sbagliato io perché la festa di Laurea è una cosa importante…”.

Una presa di responsabilità che ha mostrato un lato maturo e riflessivo dell’ex gieffina.

Il tentativo di riavvicinamento e la scoperta di essere diventata zia

Nel corso dell’intervista, Antonella Fiordelisi ha raccontato di aver provato a riallacciare i rapporti, soprattutto ora che la sorella vive a Roma.

“Mi fa molto male questa cosa… Per me lei era la mia migliore amica… La sentivo sempre, mi dava tanti consigli…”.

Durante la sua partecipazione a Tale e Quale Show, le due si sarebbero risentite con la promessa di rivedersi presto. Tuttavia, l’incontro non è ancora avvenuto.

Particolarmente toccante la rivelazione di aver scoperto solo dopo diverso tempo di essere diventata zia: “L’ho scoperto dopo un po’ di tempo…”.

La svolta dopo l’intervista: la sorella la contatta

Il racconto, però, ha avuto un effetto inaspettato. Nel pomeriggio successivo, Antonella Fiordelisi è tornata nello studio di La volta buona per annunciare una novità importante: la sorella l’ha contattata dopo aver visto l’intervista.

“Volevo ringraziarvi perché ci sono delle novità. Ovviamente mia sorella ha visto il video di lunedì e forse non si aspettava la reazione che ho avuto in diretta, visto che sostanzialmente non ne ho mai parlato… Abbiamo iniziato a parlare del più e del meno, l’ho sentita anche questa mattina. Sono molto contenta, spero di vederla presto, ma lei è molto cauta e riservata, ma io cercherò di fare il possibile per vederla”.