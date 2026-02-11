Lo scorso agosto, Guendalina Canessa aveva sorpreso il web pubblicando un post in cui raccontava di essersi innamorata di nuovo di uno storico ex fidanzato, con cui si era lasciata 15 anni fa. Oggi, l’ex protagonista del Grande Fratello annuncia di essere pronta a convolare a nozze con lui!

Un amore ritrovato dopo 15 anni

Questa estate, Guendalina Canessa aveva condiviso su Instagram delle romantiche immagini insieme al compagno, Eros, accompagnandole da una eloquente didascalia: “Un amore interrotto 15 anni fa… e adesso together forever”.

Nei mesi successivi, l’influencer ha continuato a pubblicare contenuti insieme a Eros, mostrando chiaramente come la loro relazione proceda a gonfie vele.

Chi è Eros, il futuro marito di Guendalina Canessa

Eros è un imprenditore nel settore della nightlife e, in passato, gestore di una discoteca a Tropea. La coppia ha deciso di promettersi amore eterno, confermando ufficialmente i preparativi per il matrimonio.

Matrimonio: data, località e dettagli esclusivi

In alcune Instagram Stories pubblicate ieri, Guendalina Canessa ha rivelato importanti dettagli sul matrimonio:

Data delle nozze: 7 giugno

7 giugno Località: segreta, fuori dall’Italia

segreta, fuori dall’Italia Fedi: la coppia si è fatta realizzare anelli uguali

L’influencer ha condiviso con i follower la gioia dei preparativi, mostrando alcuni momenti romantici legati alla scelta delle fedi e ai dettagli della cerimonia.