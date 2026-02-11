Manca poco al debutto della nuova edizione del Festival di Sanremo, che prenderà ufficialmente il via il 24 febbraio su Rai Uno. Come di consueto, non mancheranno approfondimenti, interviste e reportage direttamente dalla città ligure, grazie anche Caterina Balivo e al suo programma pomeridiano La Volta Buona.

Tommaso Zorzi commentatore d’eccezione

Tra gli inviati della trasmissione, spicca Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il suo ruolo non si limiterà a commentare le performance musicali, ma sarà anche quello di analizzare i momenti più discussi e iconici del Festival, con l’ironia che da sempre lo contraddistingue.

Inoltre, Zorzi avrà il compito di valutare la parte estetica dei cantanti in gara, osservando outfit, look e attitudine sul palco, per individuare spunti e curiosità che saranno poi discussi nel salotto di Caterina Balivo.

Sophie Codegoni tra il pubblico

Accanto a Tommaso, ci sarà anche Sophie Codegoni, anche lei ex concorrente del Grande Fratello Vip, che vivrà il Festival da un punto di vista privilegiato: quello del pubblico. Sophie raccoglierà le prime impressioni e le emozioni della gente nei luoghi più caldi di Sanremo, raccontando in tempo reale la magia e l’entusiasmo della città durante la kermesse.

Caterina Balivo, riguardo alla partecipazione di Sophie, ha chiarito su X che la giovane influencer sarà presente solo per una puntata del programma.