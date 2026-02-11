L’assenza di Alessia Marcuzzi nella puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda lo scorso primo febbraio non è passata inosservata. La conduttrice, presenza ricorrente al tavolo di Fabio Fazio sul Nove, non era in studio proprio nella serata in cui tra gli ospiti c’era Belen Rodriguez.

Una coincidenza? Secondo alcune indiscrezioni, forse no.

Belen Rodriguez ospite da Fabio Fazio: “Rimango al tavolo”

La showgirl argentina è stata protagonista di una lunga intervista con Fabio Fazio per promuovere il suo nuovo progetto, Only Fun – Comico show, in onda sul Nove. Dopo la chiacchierata iniziale, Belen Rodriguez ha annunciato la sua permanenza anche nella seconda parte della trasmissione: “Questa sera rimango con voi, dopo resto anche al tavolo e sono molto felice”.

Proprio quel “tavolo” che, da settimane, vede la presenza fissa di Alessia Marcuzzi tra gli ospiti e commentatori del programma.

L’assenza di Alessia Marcuzzi: semplice coincidenza o scelta strategica?

A far emergere il retroscena è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è chi dice” sul settimanale Chi. Secondo quanto riportato, il mancato incontro tra le due conduttrici non sarebbe stato casuale.

“Quando c’è una, l’altra scompare”, si legge nell’indiscrezione.

La Marcuzzi, che non ha un contratto fisso per tutte le puntate ma è comunque presenza abituale, sarebbe stata assente proprio nella serata in cui al tavolo era prevista la partecipazione di Belen Rodriguez.

Alcuni rumors ipotizzano che l’assenza possa essere stata richiesta per evitare una reunion non gradita.

Il presunto dissapore: al centro Stefano De Martino

Il motivo della tensione tra le due presentatrici sarebbe legato a un vecchio gossip che coinvolge Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez.

Da tempo circola infatti la voce di una presunta relazione tra Alessia Marcuzzi e De Martino, mai confermata ufficialmente dai diretti interessati. Un presunto tradimento che, però, era stato commentato sui social dalla stessa Belen, che in passato aveva scritto un lapidario: “Confermo”.