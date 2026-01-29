Continuano ad arrivare numerose segnalazioni sul trono di Ciro Solimeno a Uomini e Donne, soprattutto dopo le ultime anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Le indiscrezioni parlano dell’arrivo in studio di Alessio Rubeca, nuovo corteggiatore di Sara Gaudenzi, rimasta senza pretendenti dopo l’uscita di scena di Simone Bonaccorsi.

Le segnalazioni su Alessio Rubeca

Secondo quanto riportato da Pugnaloni nella sua newsletter, “da quel momento sono iniziati ad arrivare messaggi in particolare da parte di ragazze che raccontano di conoscere Alessio e che mettono in dubbio la sua affidabilità sentimentale. Secondo le segnalazioni, sarebbe solito scrivere a molte persone con modalità definite discutibili”.

Questo dettaglio ha acceso ulteriori dubbi sul percorso dei protagonisti del programma.

Il legame tra Alessio Rubeca e Ciro Solimeno

A rendere la situazione ancora più delicata è il fatto che Alessio Rubeca e Ciro Solimeno collaborano per la stessa agenzia. I due, quindi, si conoscono molto bene e lavorano fianco a fianco.

In studio, Alessio ha dichiarato di seguire Sara Gaudenzi sui social e di averle scritto per primo sotto una sua storia prima che diventasse tronista, quando era ancora corteggiatrice di Flavio Ubirti. Questo dettaglio ha inevitabilmente sollevato molte domande tra i fan.

I precedenti e i dubbi sul Trono di Ciro Solimeno

La situazione si complica considerando i precedenti di Ciro Solimeno. Nelle puntate dei prossimi giorni emergeranno episodi poco chiari legati allo scorso anno e alla sua frequentazione con Martina De Ioannon, con comportamenti che, secondo le anticipazioni, avrebbero violato il regolamento del programma.

A questo si aggiungono le numerose segnalazioni ricevute nelle ultime ore, che mettono in discussione la genuinità dell’intero percorso.

Il ruolo di Alessia Antonetti e le nuove segnalazioni

Un altro tassello riguarda Alessia Antonetti, corteggiatrice su cui fin dalla prima apparizione sono arrivate diverse segnalazioni, alcune confermate, altre smentite.

Proprio questa mattina, dopo le ultime anticipazioni e alla luce dei dubbi emersi, una fonte ha fornito a Pugnaloni una testimonianza dettagliata: “Ciao Lorenzo, Alessio è il titolare di Ciro. È stato lui a portarlo a Uomini e Donne, parlando di Sara. Ma non è tutto… Ciro e Alessia A. vivono nello stesso quartiere, a cinque minuti da Centocelle. Attualmente Ciro abita vicino ad Alessia ed è stato lui a farla scendere. Una mia amica che frequenta la stessa palestra mi ha detto: ‘Macché, è stato Ciro a farla scendere’. Ciro ha lasciato la palestra proprio per non destare ulteriori dubbi, dopo le prime segnalazioni. La ragazza, secondo quanto mi riferiscono, non sarebbe mai scesa senza avere certezze a priori. In poche parole, già si piacevano, ma siccome c’era di mezzo il trono, lui l’ha fatta scendere. Frequentano gli stessi posti, vivono vicini… c’era davvero bisogno di Uomini e Donne?”.