A cura della Redazione

Ieri sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Come sempre, nel ruolo di opinionisti troviamo Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco tutte le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni con i dettagli sulle vicende del Trono Over e del Trono Classico.

Trono Over: Gemma Galgani, Edoardo Nestori e nuove dinamiche in studio

La registrazione di oggi è iniziata con Gemma Galgani, protagonista di un ritorno di esterne. La dama è andata a Torino per incontrare il suo ultimo cavaliere, ma l’uscita non ha portato a nulla di concreto. In studio, Gemma decide di chiudere definitivamente questa conoscenza.

Edoardo Nestori è uscito con Anita e Maria, ma nel frattempo ha avuto contatti anche con Paola, generando una piccola bagarre in studio.

Momento di tensione anche tra Alessio Pili Stella e Deborah, protagonisti di una discussione in merito alla loro ultima uscita in una SPA. Il nodo della questione è un bacio: lui afferma che c’è stato, lei lo nega.

La registrazione ha coperto due puntate. Da segnalare che Mario Lenti non era presente, mentre Cinzia Paolini ha partecipato regolarmente.

Trono Classico: Sara Gaudenzi e le esterne con Alessio e Matteo

Sul Trono Classico, Sara Gaudenzi ha portato in esterna sia Alessio Rubeca sia Matteo Stratoti. Con Alessio ha fatto conoscere la nonna, seguito da un bacio tra i due. Anche con Matteo è scattato un bacio, scatenando una piccola discussione in studio: Alessio accusa Sara di prestare più attenzione all’altro corteggiatore. La tronista ribadisce però di non avere preferenze e di portare avanti entrambi i percorsi.

Per quanto riguarda Ciro Solimeno, non ci sono novità: non è entrato in studio, come si può intuire dai continui post sui social di Alessia Antonetti.