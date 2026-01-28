Raffaella Scuotto ha definitivamente voltato pagina dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta conoscere dal grande pubblico proprio all’interno dello studio del celebre dating show di Maria De Filippi, quando scese le scale per corteggiare l’allora tronista veneto. Tra i due nacque una relazione molto seguita e apprezzata dai fan, che però, dopo alcuni mesi, si è conclusa definitivamente.

La fine della storia con Brando Ephrikian

In merito alla rottura, Raffaella Scuotto non ha mai chiarito pubblicamente le reali cause che hanno portato alla separazione. Sul web, nel tempo, si è vociferato di una presunta poca fedeltà da parte di Brando Ephrikian, indiscrezione che è stata però più volte smentita direttamente dall’ex tronista.

Dopo la fine della relazione, Raffaella ha scelto di concentrarsi su sé stessa e sul lavoro, costruendo una carriera solida nel mondo dei social.

Raffaella Scuotto oggi: influencer amata e seguita

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Raffaella Scuotto si è affermata come influencer, conquistando un pubblico sempre più ampio grazie al suo modo genuino, spontaneo e trasparente di comunicare con i follower.

Sui social condivide spesso momenti della sua quotidianità e dei suoi progetti professionali, ma è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale.

Negli ultimi tempi, però, i fan più attenti avevano notato un cambiamento: lo sguardo di Raffaella appariva più sereno e luminoso, facendo pensare a una possibile ritrovata felicità amorosa. Nonostante ciò, la diretta interessata non aveva mai confermato nulla.

Nuova relazione in vista? Spunta il nome di Angelo Moretta

Ad inizio gennaio, un’indiscrezione ha acceso il gossip. Sui social stanno circolando alcuni scatti che sembrerebbero confermare che Raffaella Scuotto non sia più single.

In particolare, ha fatto molto parlare una foto condivisa dall’influencer in cui appare mentre abbraccia un grosso peluche. Fin qui nulla di strano, se non fosse che poco prima lo stesso peluche e una misteriosa ragazza di spalle distesa su un letto erano comparsi nelle Instagram Stories di un ragazzo di nome Angelo Moretta.

Le immagini, messe a confronto dagli utenti, sembrerebbero non lasciare spazio a molti dubbi: la ragazza immortalata sarebbe proprio Raffaella Scuotto.

Nelle ultime ore è arrivata la conferma definitiva: l’ex corteggiatrice è infatti uscita allo scoperto pubblicando tra le sue Instagram Stories il primo scatto “ufficiale” insieme al nuovo fidanzato.