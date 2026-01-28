Endemol Shine Italy, la casa di produzione del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip, avrebbe ottenuto da Mediaset il via libera per la realizzazione di una nuova edizione celebrity del reality. A riportarlo è Roberto D’Agostino sulle pagine di Dagospia, che parla di un format tutt’altro che cancellato, nonostante le recenti polemiche.

Tra annunci di stop, rinvii e smentite, l’unica certezza sembrerebbe essere una: il titolo del programma è rimasto in vita. Più che di una cancellazione definitiva, si tratterebbe di una pausa forzata. L’edizione inizialmente prevista per marzo, infatti, potrebbe slittare a settembre.

Audit interno di Endemol dopo il caso Signorini

Alla luce dello scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini, Endemol avrebbe avviato un audit interno per fare chiarezza sui metodi di selezione dei concorrenti delle passate edizioni del reality. Secondo quanto riportato da Dagospia, dall’analisi non sarebbero emerse anomalie.

“Endemol, la casa di produzione del reality, ha ricevuto il via libera per la nuova stagione e si sarebbe mossa con un audit interno per fare chiarezza sul tanto vagheggiato caso Signorini e sui metodi di selezione dei cast, non rilevando alcuna criticità”, scrive D’Agostino.

Secondo la ricostruzione, le segnalazioni per favorire l’ingresso di un personaggio nel programma sarebbero una prassi consolidata nel mondo televisivo, ma senza mai scavalcare il potere decisionale della produzione.

Chi decide davvero il cast del Grande Fratello Vip

Sempre secondo Dagospia, nessuno avrebbe potuto garantire l’ingresso certo nella Casa agli aspiranti concorrenti. L’ultima parola, infatti, sarebbe sempre spettata a Endemol Shine Italy, che finanzia e produce il programma.

“A vari livelli si muovono tele-agenti, produzioni, colleghi, amici e santi in paradiso, ma la decisione finale è sempre della casa di produzione. Che ci mette i soldi”.

Il futuro del Grande Fratello Vip dopo lo scandalo

Prima dell’esplosione del caso mediatico, Alfonso Signorini stava già lavorando alla costruzione di un cast di alto profilo, con diversi nomi noti iniziati a circolare. Poi, però, è arrivata l’autosospensione del conduttore da Mediaset, che ha congelato l’intero progetto.

Da quel momento, il destino del Grande Fratello Vip è apparso sempre più incerto. Diverse testate hanno parlato di una cancellazione definitiva, mentre altre hanno continuato a dare il ritorno del programma come probabile.

Dagospia smentisce lo stop: il programma si farà

Lo scorso weekend Fanpage aveva dato quasi per certo lo stop deciso da Mediaset, collegandolo al clima teso generato dallo scandalo. Ora, però, arriva il colpo di scena: Dagospia assicura che il Grande Fratello Vip tornerà in onda.

Resta da capire quando e con quale formula, ma una cosa sembra ormai chiara: il reality non sarebbe stato mandato in pensione, bensì rimandato.