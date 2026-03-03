A cura della Redazione

La nota esperta di gossip Deianira Marzano ha finalmente svelato il cast completo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, pronto a debuttare martedì 17 marzo 2026. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026

La nuova edizione vedrà protagonisti personaggi famosi e volti del piccolo schermo:

Adriana Volpe , showgirl e conduttrice

, showgirl e conduttrice Antonella Elia , showgirl e conduttrice

, showgirl e conduttrice Barbara Prezia , ex concorrente di Pechino Express

, ex concorrente di Pechino Express Marco Berry , ex inviato de Le Iene

, ex inviato de Le Iene Renato Biancardi , influencer ed ex volto di Ex on the Beach

, influencer ed ex volto di Ex on the Beach Nicolò Brigante , ex tronista di Uomini e Donne

, ex tronista di Uomini e Donne Paola Caruso , showgirl

, showgirl Dario Cassini , attore e comico

, attore e comico Giovanni Calvario , imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco

, imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco Raul Dumitras , ex volto di Temptation Island

, ex volto di Temptation Island Francesco Faraoni , pugile

, pugile Lucia Ilardo , ex volto di Temptation Island

, ex volto di Temptation Island Ibiza Altea , influencer nota per la partecipazione a Too Hot to Handle

, influencer nota per la partecipazione a Too Hot to Handle Francesca Manzini , attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica

, attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica Alessandra Mussolini , politica, attrice e personaggio pubblico

, politica, attrice e personaggio pubblico Raimondo Todaro, ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo

Date e durata del reality

Il Grande Fratello Vip 2026 inizierà martedì 17 marzo e durerà 11 puntate distribuite in 6 settimane.