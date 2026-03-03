A cura della Redazione

La nota esperta di gossip Deianira Marzano ha finalmente svelato il cast completo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, pronto a debuttare martedì 17 marzo 2026. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Il cast del Grande Fratello Vip 2026

La nuova edizione vedrà protagonisti personaggi famosi e volti del piccolo schermo:

  • Adriana Volpe, showgirl e conduttrice
  • Antonella Elia, showgirl e conduttrice
  • Barbara Prezia, ex concorrente di Pechino Express
  • Marco Berry, ex inviato de Le Iene
  • Renato Biancardi, influencer ed ex volto di Ex on the Beach
  • Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne
  • Paola Caruso, showgirl
  • Dario Cassini, attore e comico
  • Giovanni Calvario, imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco
  • Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island
  • Francesco Faraoni, pugile
  • Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island
  • Ibiza Altea, influencer nota per la partecipazione a Too Hot to Handle
  • Francesca Manzini, attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica
  • Alessandra Mussolini, politica, attrice e personaggio pubblico
  • Raimondo Todaro, ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo

Date e durata del reality

Il Grande Fratello Vip 2026 inizierà martedì 17 marzo e durerà 11 puntate distribuite in 6 settimane.