La nota esperta di gossip Deianira Marzano ha finalmente svelato il cast completo della nuova edizione del Grande Fratello Vip, pronto a debuttare martedì 17 marzo 2026. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.
Il cast del Grande Fratello Vip 2026
La nuova edizione vedrà protagonisti personaggi famosi e volti del piccolo schermo:
- Adriana Volpe, showgirl e conduttrice
- Antonella Elia, showgirl e conduttrice
- Barbara Prezia, ex concorrente di Pechino Express
- Marco Berry, ex inviato de Le Iene
- Renato Biancardi, influencer ed ex volto di Ex on the Beach
- Nicolò Brigante, ex tronista di Uomini e Donne
- Paola Caruso, showgirl
- Dario Cassini, attore e comico
- Giovanni Calvario, imprenditore e concorrente della prima edizione italiana di Love is Blind – L’amore è cieco
- Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island
- Francesco Faraoni, pugile
- Lucia Ilardo, ex volto di Temptation Island
- Ibiza Altea, influencer nota per la partecipazione a Too Hot to Handle
- Francesca Manzini, attrice, imitatrice, comica e conduttrice radiofonica
- Alessandra Mussolini, politica, attrice e personaggio pubblico
- Raimondo Todaro, ballerino professionista, coreografo e personaggio televisivo
Date e durata del reality
Il Grande Fratello Vip 2026 inizierà martedì 17 marzo e durerà 11 puntate distribuite in 6 settimane.