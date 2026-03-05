A cura della Redazione

Durante la registrazione di Amici 25 che si è svolta ieri pomeriggio presso gli Studi Elios, sono state assegnate le ultime maglie per il Serale. La puntata ha regalato momenti di tensione, discussioni tra i professori e anche un’eliminazione che ha sorpreso il pubblico presente in studio. Di seguito le anticipazioni fornite da SuperGuidaTV:

A conquistare l’accesso alla fase finale del talent condotto da Maria De Filippi sono stati praticamente tutti gli allievi ancora in gara. Alla lista di chi aveva già ottenuto la maglia – Emiliano Fiasco, Michele Ballo, Alex Calu, Angie, Gard e Nicola Marchionni – si sono aggiunti anche gli altri concorrenti.

L’unica a non riuscire nell’impresa è stata Giulia Nicolai, che ha dovuto lasciare definitivamente la scuola.

Amici 25: Giulia Nicolai eliminata prima del Serale

L’unica allieva a non ottenere la maglia per il Serale è stata Giulia Nicolai, entrata nella scuola soltanto a fine gennaio.

Secondo i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano, la ballerina non sarebbe ancora pronta per affrontare la fase finale del programma. In particolare, la Celentano ha sottolineato diversi aspetti tecnici che, a suo dire, penalizzano la giovane:

postura sbagliata

sguardo poco sicuro

presenza scenica ancora anonima

La maestra ha definito Giulia “l’anello debole della classe”, giudizio che ha portato la ballerina a scoppiare in lacrime.

A difenderla è stata Veronica Peparini, che ha provato a sostenere il suo potenziale, ma il tentativo non è bastato a cambiare il verdetto finale.

A quel punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha cercato di rassicurare la ragazza ricordandole che la carriera nella danza non finisce con Amici. La conduttrice ha infatti spiegato che molti ballerini oggi affermati non sono arrivati al Serale o non sono stati nemmeno ammessi al talent.

Nuove regole per il Serale: bastano due sì dei professori

La produzione ha introdotto una modifica importante al regolamento.

Per ottenere la maglia del Serale bastano due sì dei professori della stessa categoria, canto o ballo. Questa novità ha permesso alla maggior parte degli allievi di conquistare l’accesso alla fase finale del programma.

Le esibizioni di canto: discussioni tra i professori

Per quanto riguarda il canto, le esibizioni hanno acceso il dibattito tra i docenti.

Opi inizialmente riceve due “no”, ma grazie alla busta rossa viene riesaminato e riesce comunque a ottenere la maglia, con il solo parere negativo di Rudy Zerbi. In studio nasce una discussione tra i professori, soprattutto con Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini.

Caterina convince al secondo tentativo e conquista l’accesso al Serale.

Plasma ottiene il sì di tutti tranne quello della Pettinelli, mentre Lorella Cuccarini lo difende apertamente.

Riccardo passa comunque, ma la Pettinelli lo boccia definendo la sua interpretazione “vecchia”.

Anche Lorenzo incontra qualche difficoltà iniziale: la prima esibizione non convince, ma la seconda riesce a colpire soprattutto Rudy Zerbi.

Elena riceve il “no” della Pettinelli ma ottiene comunque la maglia. Durante il momento in studio si emoziona parlando della sua famiglia.

Valentina, invece, ottiene tre sì e accede direttamente al Serale. La cantante racconta di attraversare un periodo personale complicato e riceve parole di incoraggiamento dai professori.

Le esibizioni di ballo: promossi quasi tutti

Anche nel ballo arrivano diverse conferme. Alessio si esibisce e ottiene tre sì. Alessandra Celentano riconosce che, nel suo stile, lo trova molto bravo. Maria De Filippi ricorda inoltre che i due si ritrovano davanti allo stesso esame a distanza di un anno.

Simone porta in scena un mix di due brani e conquista tre sì. In un primo momento la Celentano lo scambia per Alessio, poi chiarisce l’equivoco e gli dà il via libera.

Kiara balla sulle note di “Royals” e ottiene la maglia. La Celentano ammette che si aspettava qualcosa in più, ma ritiene comunque meritato l’accesso al Serale. Anche Veronica Peparini vota a favore. La ballerina legge poi una lettera in cui racconta che il Serale rappresenta il suo sogno più grande.

Antonio esegue un assolo ma riceve il “no” di Emanuel Lo, che lo trova troppo rigido. Paradossalmente, Alessandra Celentano esprime un giudizio opposto, definendolo troppo mobile.

Nicola Marchionni assente per un grave lutto

Durante la registrazione è stata segnalata anche l’assenza di Nicola Marchionni, che non ha potuto esibirsi a causa di un grave lutto familiare.

Ospiti in studio: Emma, Rkomi e il cast di Un bel giorno

La puntata ha ospitato anche diversi protagonisti del mondo della musica e del cinema. In studio sono arrivati Emma e Rkomi, che hanno presentato il loro nuovo singolo “Vacci Piano”, in uscita il 13 marzo.

Tra gli ospiti anche Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, impegnati nella promozione del film “Un Bel Giorno”, arrivato nelle sale il 5 marzo e presentato anche durante il Festival di Sanremo.