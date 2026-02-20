Ieri pomeriggio, presso gli studi Elios di Roma, Amici di Maria De Filippi è tornato con una nuova registrazione. Maria De Filippi ha infatti registrato la settima puntata del nuovo anno di Amici 25, in onda domenica 22 febbraio. Ecco tutte le anticipazioni ufficiali pubblicate da SuperGuidaTv, tra classifiche, tensioni tra professori e nuovi accessi al Serale.

Amici 25: giudici, ospiti e novità della puntata

Per questa puntata la produzione ha scelto una formula particolare: a giudicare sono state persone del pubblico. Nel dettaglio:

Tre giudici per la gara di canto

per la gara di canto Due giudici per la gara di ballo

A commentare le esibizioni:

Fiorella Mannoia per il canto

per il canto Eleonora Abbagnato per il ballo

Ospite musicale della puntata: Briga.

Da alcune settimane la classe di Amici 25 è ufficialmente chiusa: non ci sono più sfide d’ingresso. L’ultimo classificato non va in sfida, ma perde la possibilità di presentarsi davanti ai professori per tentare l’accesso al Serale.

Amici 25: classifica canto

Ecco la classifica della gara di canto:

Lorenzo Angie Riccardo Valentina Gard Elena (ultima posizione)

Amici 25: classifica ballo

Per quanto riguarda la gara di ballo:

Nicola Simone Antonio Giulia (ultima)

Chi è già al Serale di Amici 25?

Hanno già conquistato la maglia del Serale:

Emiliano (ballo)

(ballo) Alex (ballo)

(ballo) Michele (canto)

(canto) Angie (canto)

Angie conquista il Serale tra emozione e ansia

Protagonista assoluta della puntata è stata Angie, che questa settimana ha ottenuto la maglia oro.

Votata dai compagni per tentare l’accesso alla fase successiva, ha interpretato “Die On This Hill” accompagnandosi al pianoforte. Durante la prima esecuzione, guardando la professoressa Pettinelli, è stata sopraffatta dall’ansia.

Maria De Filippi è intervenuta facendole ripetere l’esibizione, invitandola a guardare i compagni per sentirsi più tranquilla. La seconda performance è risultata più sicura e convincente, permettendole di conquistare ufficialmente il Serale.

Scontro tra professori: Emanuel Lo contro Peparini

Momento di forte tensione nella gara di ballo con Simone protagonista. Il ballerino ha eseguito due coreografie, ricevendo entrambe le volte un “No” da Emanuel Lo, secondo cui le performance non sarebbero state adatte a un Serale e non valorizzavano il suo potenziale. Una delle coreografie era sulle note di Pianeti di Ultimo. In questo caso, Emanuel Lo ha sottolineato come Simone fosse uscito dal suo stile. La risposta della Peparini non si è fatta attendere: secondo la professoressa, se Simone avesse ballato esclusivamente nel suo stile, sarebbe stato comunque criticato per essere rimasto nella sua zona di comfort. La discussione tra i due si è accesa, mentre la Celentano è rimasta insolitamente in silenzio.