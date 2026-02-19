Elodie e Franceska Nuredini sono la coppia più chiacchierata del momento. Da qualche mese, le due sono inseparabili e, sebbene non ci sia stata una conferma ufficiale, la loro storia d’amore sembra ormai una certezza.

Secondo il settimanale Chi, le due avrebbero iniziato a vivere insieme nella casa della cantante a Milano. La conferma arriva anche dagli scatti dei paparazzi: le due sono state fotografate mentre passeggiavano per le vie milanesi a braccetto, dopo aver fatto shopping, concedendosi anche qualche selfie con i fan. Questi gesti mostrano come il loro rapporto sia vissuto alla luce del sole, caratterizzato da una forte complicità.

Le reazioni degli ex fidanzati di Elodie

Alla notizia di questa nuova coppia, le reazioni degli ex fidanzati di Elodie sono state contrastanti.

Da un lato, Andrea Iannone sembra non vivere bene la situazione e, secondo quanto riportato da fonti vicine, cercherebbe consolazione “di fiore in fiore” pur di non affrontare la nuova relazione.

Dall’altro, il rapper Marracash, storico ex della cantante, ha accolto con entusiasmo la notizia. Come raccontato da Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, il rapper è tornato a far parte della vita di Elodie, ma senza secondi fini. La sua approvazione si è vista anche dai numerosi like ai post Instagram della cantante.

Nuova collaborazione musicale all’orizzonte?

Secondo Dandolo, tra Elodie e Marracash potrebbe esserci in programma una nuova collaborazione musicale: “Marracash si è rifatto privatamente vivo con Elodie e sta inondando di like i post sui suoi profili social. Manovre di riavvicinamento sentimentale? Assolutamente no. È il modo in cui ha scelto di dare la sua benedizione all’amicizia speciale tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini. Il rapper, che è sempre stato mal tollerato da Iannone, è entusiasta del nuovo corso della vita di Elodie e fa il tifo per Franceska”.

Il progetto musicale tra i due artisti potrebbe quindi concretizzarsi presto, firmando un brano a quattro mani che unirebbe la voce unica di Elodie al talento di Marracash.