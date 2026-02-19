Raoul Bova e Beatrice Arnera, insieme ormai da qualche mese, sembrerebbero fare sul serio. Dopo la loro prima apparizione pubblica come coppia in occasione della presentazione del film Amici comuni, i due sono stati paparazzati dal noto settimanale Chi durante un momento speciale: la ricerca della loro nuova casa.

Secondo le ultime indiscrezioni, Raoul Bova e Beatrice Arnera stanno cercando un appartamento a Roma, in una delle zone più desiderate della città. Il settimanale Chi li ha fotografati durante il sopralluogo insieme a dei consulenti immobiliari. Bova, in particolare, si sarebbe soffermato a controllare la vista dal balcone, probabilmente per valutare panorama e privacy, un aspetto a cui l’attore ha sempre dato molta importanza nella scelta delle sue abitazioni.

Un passo importante per la coppia

Le immagini pubblicate mostrano che Beatrice Arnera ha già conosciuto la famiglia di Raoul Bova, a partire dalla sorella Tiziana. Questo indica come la coppia sia pronta a fare sul serio e a iniziare una nuova vita insieme. Dopo periodi burrascosi e tensioni con i rispettivi ex partner, sembra che finalmente abbiano trovato un po’ di serenità.

Rocío Muñoz Morales punge l’ex Raoul Bova

Intanto, l’ex compagna Rocío Muñoz Morales non manca di lanciare frecciatine. Intervistata da Vanity Fair, l’attrice spagnola ha dichiarato: "Se quell’uomo è più bambino dei propri figli, sicuramente li allontana, perché entra in competizione; se l’uomo è uomo, si completa. Per me è sempre molto importante ricordarmi che prima dei figli c’era la coppia e loro sono il frutto di qualcosa di bello".

Molti hanno interpretato queste parole come un chiaro riferimento a Raoul Bova, sottolineando le tensioni passate tra i due.