Shaila Gatta, ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, torna a parlare della sua esperienza al Grande Fratello. A quasi un anno dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini, l’ex velina confessa di non avere un bel ricordo del periodo trascorso nella Casa più spiata d’Italia.

GF, Shaila Gatta e lo sfogo sul reality

Qualche mese fa, Shaila Gatta aveva già dichiarato di non voler ripetere l’esperienza nel Grande Fratello: "Non lo rifarei. Ho dovuto mettere in gioco tutta me stessa, con persone che non conoscevo e che a loro volta stavano giocando per vincere una gara".

Durante la sua permanenza nella Casa, l’ex velina ha avuto una relazione turbolenta con Lorenzo Spolverato, terminata poi durante la Finale in diretta. Dopo la fine del programma, i due hanno continuato a scambiarsi frecciatine pubbliche, ma alla fine entrambi hanno deciso di voltare pagina.

Il racconto di Shaila su TikTok

Recentemente, Shaila Gatta ha affrontato nuovamente l’argomento durante una diretta su TikTok, lasciando i suoi followers colpiti dalle parole piene di rancore e amarezza. L’ex gieffina ha rivelato di aver vissuto momenti di forte disagio e solitudine, sottolineando quanto fosse difficile stare sempre davanti alle telecamere: "Ho passato una vita a fare finta di essere forte, come quando in diretta subivo umiliazioni rispetto ai miei abiti o a una parola che dicevo, che era sempre fuori posto. Ho imparato che anche lì avrei potuto rispondere, ma volevo far vedere che ero tranquilla e forte. Mi vergognavo, mi sentivo fragile e sola, non avevo nessuno che potesse proteggermi. Ho capito che essere vulnerabili fa parte dell’essere umano e che è bello esserlo".