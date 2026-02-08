Il 15 dicembre 2025, Fabrizio Corona ha acceso una vera e propria miccia mediatica con la prima puntata di “Falsissimo – Il Prezzo del Successo”, lanciando accuse pesantissime contro Alfonso Signorini.

Nel mezzo di questo scontro mediatico è finito Antonio Medugno, ex gieffino e noto tiktoker napoletano, trascinato suo malgrado nella vicenda dall’ex re dei paparazzi.

Antonio Medugno coinvolto da Corona: “Sono state date anche notizie false”

Molti utenti hanno puntato il dito contro Antonio Medugno, accusandolo di aver parlato per popolarità o ritorno economico. Accuse che il diretto interessato ha sempre respinto con forza.

“Non ho guadagnato nulla, ho solo perso”: i problemi lavorativi di Medugno

Durante una recente diretta social, Antonio Medugno ha chiarito di non aver tratto alcun beneficio economico o professionale da questa situazione, anzi: “Vi assicuro che in questa situazione io ho solo perso, anche contratti lavorativi. Dopo quello che è successo ho ricevuto rifiuti in ambito lavorativo. Mi hanno disdetto vari contratti per qualcosa che non è dipeso da me. Di sicuro io non devo vergognarmi di nulla”.

Il dolore della famiglia: “È stata una doppia sofferenza”

Medugno ha ammesso di aver vissuto molto male l’esplosione del caso Signorini, soprattutto per il coinvolgimento indiretto della sua famiglia, all’oscuro di quanto emerso pubblicamente: “La mia famiglia non sapeva nulla. È stata una doppia sofferenza. Mi ha fatto tanto male. Anche mio padre non l’ha vissuta bene, lo avete visto nella puntata con Fabrizio Corona”.

E sul presunto guadagno: “Se sto facendo i soldi? Zero. Non ho mai preso nulla, ho solo perso”.

“Sono stato obbligato a parlare”: perché Antonio Medugno ha rotto il silenzio

Nella prima puntata di “Falsissimo – Il Prezzo del Successo”, Antonio Medugno aveva inizialmente cercato di eludere le domande di Fabrizio Corona. Tuttavia, l’ex paparazzo ha continuato a parlare, facendo anche affermazioni non corrispondenti alla verità.

Per questo motivo, Medugno ha deciso di intervenire pubblicamente e raccontare la sua versione dei fatti.

Abuso di potere e “sistema marcio”: lo sfogo in diretta

Durante la diretta social, Antonio Medugno ha allargato il discorso a un tema più generale: l’abuso di potere e il silenzio di chi lo subisce. “Non tutti hanno il coraggio di parlare. C’è paura e vergogna. Paura del potere e di quello che c’è dietro. Il sistema è marcio e c’è abuso di potere, lo so. Io non incolpo chi non riesce a liberarsi, perché io ero il primo a provare vergogna e paura”.

Il caso Mediaset e la posizione di Medugno

Il caso aperto da Fabrizio Corona nelle ultime settimane ha coinvolto nomi di primissimo piano come Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, e ha già portato a una causa con richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro.

Su questo punto, Antonio Medugno ha mantenuto una posizione molto prudente: “Posso parlare solo di quello che ho vissuto io. Di quello che stanno dicendo non posso dire nulla. Se qualcuno deve pagare le conseguenze, le pagherà”.