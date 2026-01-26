Arriva una svolta nel “Caso Signorini”: il giudice ha preso provvedimenti nei confronti di Fabrizio Corona. Il Tribunale civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini, ordinando all’ex re dei paparazzi di rimuovere ogni contenuto che lo riguardi e bloccando la messa in onda della puntata di Falsissimo prevista per oggi, 26 gennaio 2026.

Il provvedimento del giudice Roberto Pertile

Questa mattina, il giudice Roberto Pertile ha disposto che Fabrizio Corona rimuova immediatamente da tutti i social media e hosting provider tutti i video e contenuti (testuali, audio e video) che fanno riferimento a Alfonso Signorini, e non pubblichi, diffonda o condivida ulteriori contenuti diffamatori o che possano danneggiare la reputazione, l’immagine o la riservatezza dell’ex conduttore del Grande Fratello.

Questo ha comportato il blocco della puntata di Falsissimo prevista per oggi, contenente materiale relativo al conduttore.

Conseguenze e sanzioni per Corona

Secondo il provvedimento, Fabrizio Corona dovrà anche consegnare entro due giorni al Tribunale tutti i documenti, immagini e video relativi alla sfera privata di Alfonso Signorini, comprese eventuali corrispondenze telematiche di soggetti terzi, e farsi carico delle spese processuali per un totale di 9.000 euro.

Nonostante questo, Corona ha annunciato che la puntata di Falsissimo sarà disponibile su YouTube, ma modificata secondo le disposizioni del Tribunale.

La reazione di Fabrizio Corona

In un comunicato, Fabrizio Corona ha dichiarato: “Il giudice Roberto Pertile mi ha impedito di pubblicare qualsiasi contenuto ritenuto diffamatorio nei confronti di Signorini e mi ha ordinato di eliminare i contenuti precedentemente pubblicati. Da bravo cittadino mi adeguo, ma presenteremo ricorso in appello”.

Corona ha inoltre reso noto che archivierà tutti i reel delle puntate 19 e 20, che hanno superato i 100 milioni di visualizzazioni, riservandosi di ripubblicarli in caso di esito favorevole del ricorso.

Falsissimo: nella puntata il “Sistema Mediaset”

La nuova puntata di Falsissimo non conterrà materiale vietato dal giudice sul “Sistema Signorini”. Corona sposterà invece l’attenzione sul presunto "Sistema Mediaset", parlando di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Pier Silvio e Marina Berlusconi, e naturalmente di Alfonso Signorini, ma senza violare le disposizioni del Tribunale.

Il futuro del caso

Fabrizio Corona ha annunciato che, se il ricorso non dovesse andare a suo favore, porterà personalmente il materiale davanti al Parlamento a Roma, pubblicando l’ultima parte del “Sistema Signorini” davanti al pubblico.

In ogni caso, il materiale non pubblicabile sarà consegnato al PM Gobbis, che sta indagando su Signorini, per le opportune valutazioni.