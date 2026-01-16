Durante una serata in una discoteca di Roma, Fabrizio Corona è tornato a parlare del cosiddetto caso Signorini, facendo il nome di Andrea Casalino, ex concorrente del Grande Fratello, come presunta vittima di dinamiche legate al mondo dello spettacolo.

L'annuncio di Fabrizio Corona

Secondo quanto affermato da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini avrebbe abusato del proprio ruolo di conduttore del Grande Fratello per ottenere presunte prestazioni sessuali da aspiranti concorrenti, promettendo in cambio visibilità televisiva o un posto nel reality.

“Su trecento concorrenti del Grande Fratello, almeno venti persone hanno pagato il prezzo del successo”, ha dichiarato Corona dal palco del locale romano. Nel corso dell’intervento, Corona ha poi fatto esplicitamente il nome di Andrea Casalino, affermando: “Lui ha pagato il prezzo del successo, ha fatto il Grande Fratello”.

Il riferimento ad Andrea Casalino

Il nome di Andrea Casalino viene quindi citato pubblicamente da Corona come esempio di chi, secondo la sua versione, avrebbe subito conseguenze personali per aver ottenuto visibilità televisiva. Al momento, Casalino non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alle affermazioni.

La denuncia di Antonio Medugno

Alla fine dello scorso anno, Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha presentato una denuncia nei confronti di Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. A seguito della notizia, Signorini si è autosospeso da Mediaset, dichiarando la propria estraneità ai fatti e ribadendo la volontà di chiarire la vicenda nelle sedi opportune.