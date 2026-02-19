Da oggi, giovedì 19 febbraio, il profilo YouTube di Fabrizio Corona risulta nuovamente online. Dopo la rimozione totale avvenuta a fine gennaio, la piattaforma ha ripristinato il canale del creatore di Falsissimo, come lui stesso aveva annunciato giorni fa dal palco del Peppy Night di Peppe Iodice: "Il 2 marzo ci sarà la resa dei conti".

Era stata una violazione del copyright a cancellare l’ultimo episodio di Falsissimo il 31 gennaio, seguito dalla rimozione dell’intero canale. Mediaset aveva contestato "plurime violazioni" per copyright, contenuti diffamatori e messaggi di odio.

Nel frattempo, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per concorso in diffamazione con Corona e ricettazione di immagini e chat, coinvolgendo anche manager di Google.

Ora YouTube ha riattivato il canale, permettendo a Corona di mantenere l’appuntamento annunciato: il 2 marzo tornerà a parlare di Mediaset e Alfonso Signorini, nonostante il provvedimento che gli vieta di diffamare l’ex conduttore del Grande Fratello e la causa civile promossa da sei soggetti vicini all’azienda (Marina e Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Samira Lui e Ilary Blasi) per un risarcimento di 160 milioni di euro.

La battaglia che continua nonostante la malattia

L’annuncio del ritorno arriva mentre Corona affronta problemi di salute che lo hanno portato a un ricovero di tre giorni nel reparto di cardiologia del Fatebenefratelli di Milano.

"Ho una malattia, una roba brutta che non guarisce", aveva rivelato a Radio Marte il 17 febbraio. "Sono stato ricoverato varie volte, da due mesi non riesco a curarla".

Nonostante i medici gli abbiano consigliato di fermarsi dieci giorni, Corona ha spiegato di non potersi permettere una pausa: "In questo momento ogni giorno vale oro. Sto combattendo la battaglia più importante della mia vita, ogni giorno ha un valore, non posso permettermi di stare 4 giorni a letto".

Dal letto d’ospedale, il 14 febbraio aveva pubblicato su X (l’unico social dal quale può ancora parlare) una foto mentre si sottoponeva a un elettrocardiogramma, con una frase programmatica: "Non mi state fermando, mi state ricreando". Ironizzando sulla sua condizione, aveva attribuito il malessere alle "macumbe di Signorini".

Il 2 marzo: sfida aperta a Mediaset

"Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura", aveva dichiarato Corona dal palco del Peppy Night lo scorso 16 febbraio.

Con il canale YouTube tornato operativo, l’annuncio può ora concretizzarsi. Corona non ha anticipato i contenuti che intende pubblicare, ma ha chiarito che tornerà sugli argomenti che hanno scatenato la battaglia legale con il Biscione.

È stata inoltre pubblicata la locandina del video che mostra Alfonso Signorini al centro, mentre Marina e Pier Silvio Berlusconi sono ai lati.