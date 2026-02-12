Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza di un possibile coinvolgimento di Gianni Sperti e Tina Cipollari nella prossima edizione del Grande Fratello Vip. Le indiscrezioni, però, non trovano conferma.

Secondo quanto risulta ad Affaritaliani, la realtà sarebbe ben diversa: al fianco della conduttrice Ilary Blasi, pronta a tornare alla guida del reality show di Canale 5, ci sarà una coppia tutta al femminile.

Grande Fratello Vip 2026: chi saranno le opinioniste

La nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 punterà su una coppia di opinioniste composta da un volto già noto al pubblico del programma e da una new entry destinata a far discutere.

A commentare le dinamiche della Casa più spiata d’Italia saranno infatti:

Cesara Buonamici , che torna nel ruolo di opinionista dopo l’esperienza delle passate edizioni

, che torna nel ruolo di opinionista dopo l’esperienza delle passate edizioni Selvaggia Lucarelli, alla sua prima partecipazione nel reality di Canale 5

Una scelta che promette scintille, considerando il carattere diretto e spesso pungente di entrambe.

Cesara Buonamici torna al GF Vip

Per Cesara Buonamici si tratta di un ritorno importante. La giornalista, già apprezzata dal pubblico per il suo stile equilibrato ma deciso, riprende posto nello studio del Grande Fratello Vip, pronta a commentare strategie, polemiche e colpi di scena della nuova edizione.

Selvaggia Lucarelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip

La vera novità è però l’arrivo di Selvaggia Lucarelli. Il suo nome circolava già da tempo come possibile opinionista del reality e ora l’indiscrezione trova ulteriori conferme.

Volto noto della televisione e del mondo dell’informazione digitale, la Lucarelli è conosciuta per il suo stile tagliente e le sue opinioni senza filtri. Un profilo perfetto per animare il dibattito in studio e accendere il confronto con i concorrenti.

Lucarelli resta anche a Ballando con le stelle?

Non solo Grande Fratello Vip. Secondo quanto trapela, Selvaggia Lucarelli manterrebbe anche il suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle nel prossimo autunno.

Questa sarebbe la volontà di Milly Carlucci, intenzionata a confermare la giornalista nel cast dello storico show di Rai 1.

Se così fosse, per la Lucarelli si prospetterebbe una stagione televisiva da protagonista assoluta, divisa tra Rai e Mediaset.

Il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione

Ad impreziosire la nuova edizione del Grande Fratello Vip 2026 ci sarà il ritorno di Ilary Blasi alla conduzione. Un rientro molto atteso che punta a rilanciare il format con una formula rinnovata e un parterre di opinioniste destinato a far parlare.