Ospite dell’ultima puntata di CasaLollo, Ascanio Pacelli, opinionista dell’ultima edizione del Grande Fratello, ha parlato delle coppie nate durante l’ultima edizione del reality show.

Le storie nate nei reality: “Non sono finte, ma mettono alla prova”

Ascanio Pacelli ha voluto chiarire un punto spesso al centro delle polemiche: le relazioni nate sotto i riflettori non sono necessariamente costruite. Secondo l’opinionista, molte storie nascono con estrema sincerità, ma devono affrontare problematiche inevitabili legate all’esposizione mediatica e alle pressioni esterne. “Chi vive una relazione davanti alle telecamere deve essere consapevole delle difficoltà aggiuntive”, ha spiegato Pacelli.

Anita e Jonas, Domenico e Benedetta: legami oltre l’amicizia

Entrando nel merito delle coppie dell’ultima edizione del GF, Ascanio ha condiviso le sue opinioni sui legami più discussi. Ha dichiarato di aver sempre percepito che tra Anita e Jonas ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia, una relazione cresciuta giorno dopo giorno, solida e autentica. Un discorso simile per Domenico e Benedetta, che secondo Pacelli avevano segnali evidenti di un legame profondo già dalle prime fasi del programma. “È stato un percorso costruito mattone dopo mattone”, ha aggiunto l’opinionista.